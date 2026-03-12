Kinderhass? Sara Kulka weist Comedian in die Schranken

Sara Kulka (35) hat sich deutlich zu Wort gemeldet und einer Stand-up-Comedian die Meinung gegeigt. Anlass für die öffentliche Kritik war ein Auftritt von Rebecca Pap im Podcast "Anti Alles", in dem die 27-Jährige über Kinder im ICE-Bordbistro schimpfte. "Thema Kinder: Kinder nerven extrem", sagte Rebecca in der Podcast-Folge mit dem Titel "Kinder an die Leine!" und beschwerte sich, dass die Kleinen alles anfassen würden und mit ihren Bazillen Krankheiten verbreiten könnten. Als vermeintliche Lösung schlug die Comedian vor, Menschen mit Kindern in eigenen Zügen, Wohngebieten oder sogar Bundesländern unterzubringen. Für die zweifache Mutter Sara war damit eine Grenze überschritten.

In ihrer Instagram-Story konterte die 35-Jährige mit harten Worten. "Mit deinen Aussagen schießt du nicht nur gegen Kinder, du normalisierst auch noch Kinderhass", warf Sara der Comedian vor. Die Influencerin drehte Rebeccas Vorschlag kurzerhand um und erklärte, dass Menschen wie sie ganz weit weg sein sollten. "Hätte ich die Kohle dafür, würde ich dir sogar eine Insel spendieren, ganz weit weg, irgendwo in der Antarktis am besten", schrieb Sara und fügte hinzu, die Podcasterin solle am besten gleich jene mitnehmen, die sich von ihrer Aussage angesprochen fühlten. In den Kommentaren erhielt das Model viel Zuspruch von anderen Müttern, die sich für ihr Statement bedankten.

Sara lebt getrennt vom Vater ihrer beiden Töchter Mathilda Magdalena und Annabell. Die Mädchen pendeln zwischen den Elternteilen und verbringen unter der Woche Zeit bei ihrem Vater, bevor Sara sie nach der Schule wieder abholt. In den Ferien wird die Betreuung flexibel nach beruflichen Verpflichtungen oder Reiseplänen geregelt. Als Mutter kennt die ehemalige Reality-TV-Teilnehmerin die Herausforderungen des Alltags mit Kindern genau und hat sich in der Vergangenheit immer wieder offen zu Themen rund um Erziehung und Familienleben geäußert.

Imago Sara Kulka, Januar 2026

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihrer Tochter Annabell

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihren Töchtern im Juni 2023