Sara Kulka schämt sich: Ihr ist ein Stück Veneer abgebrochen

Sara Kulka (35) wendet sich auf Instagram mit einer unangenehmen Situation an ihre Follower. Die Reality-TV-Bekanntheit hält sich in ihrer Story die Hand vor den Mund und offenbart, was passiert ist: Ein großes Stück von einem ihrer Veneers ist abgebrochen. "Ihr merkt, ich bin so ein bisschen am Verzweifeln", erzählt das Model sichtlich mitgenommen. Sie versucht zwar, die Situation mit Humor zu nehmen, doch die Verzweiflung ist ihr anzumerken: "Für mich gibt es nichts Wichtigeres in meinem Gesicht als meine Zähne." Sara überlegt zunächst, das Missgeschick vor ihren Followern zu verheimlichen, verwirft die Idee aber schnell wieder – schließlich sehe man ihre Zähne beim Sprechen und sie habe auch noch Kooperationen durchzuführen.

Die Influencerin erklärt ihren Fans, dass sie noch am selben Tag in eine Zahnklinik fahren wird, wo ihr ein Provisorium eingesetzt werden soll. Am Montag steht dann der Termin bei ihrem Zahnarzt an. "Ich sehe aus, als könnte ich in einer Geisterbahn arbeiten", beschreibt Sara ihren aktuellen Zustand dramatisch. Sie stellt außerdem klar, dass sie weder Alkohol getrunken noch andere Substanzen konsumiert habe, sondern einfach nur "durch" sei. Einige ihrer Follower schreiben ihr, dass es gar nicht so schlimm aussehe, doch Sara lässt sich davon nicht beruhigen: "Meine Zähne, ich bin dahingehend so exzessiv, extrem eitel, weil ich eben diesen Unfall damals hatte, weil ich so eine scheiß Zeit dadurch hatte."

Der Grund für ihre extreme Reaktion liegt in ihrer Vergangenheit. Die ehemalige GNTM-Kandidatin wurde nach eigenen Angaben in ihrer Kindheit massiv gemobbt – weil sie aus ärmeren Verhältnissen kam, eine dicke Hornbrille trug und "aus Polen kam", wie sie einst gegenüber RTL erzählte. In der dritten Klasse wurde sie schließlich so heftig verprügelt, dass ihre Zähne beschädigt wurden. Aus Geldmangel konnten sie damals nur notdürftig versorgt werden. "Ich hatte vor meinem Unfall richtig schöne Zähne. Dann hatte ich so ein hässliches Provisorium drauf, und als ich dann Kohle hatte, habe ich mir ordentliche Veneers draufmachen lassen", erklärt sie nun in ihrer Instagram-Story.

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, Februar 2026

Imago Model Sara Kulka im Juni 2023 in Hamburg

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka, TV-Bekanntheit