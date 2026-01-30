Nach Beziehung: So entlarvte Sara Kulka den Liebesschwindler

Auf einer glamourösen Dschungelparty von Julian Stoeckel (38) in Berlin spricht Sara Kulka (35) offen über ein Kapitel, das sie lange belastet hat: Die Reality-TV-Bekanntheit wurde von einem Mann getäuscht, den sie über eine Dating-App kennengelernt hatte und der ihr eine komplett erfundene Identität vorspielte. Vor laufender Kamera erinnert sich Sara im Gespräch mit Promiflash an die Beziehung, in der sie zunehmend das Gefühl hatte, kontrolliert und eingeengt zu werden. Schließlich zog sie den Schlussstrich, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt noch an seine Geschichten glaubte – inklusive angeblichem Job und Lebenslauf.

Erst nach dem Liebes-Aus kam die Wahrheit allmählich ans Licht – ausgerechnet durch eine enge Verwandte des Schwindlers. "Auf einmal, als dann öffentlich Schluss war, hat seine Schwester sich bei mir gemeldet und gefragt: 'Sag mal, hat er überhaupt einen Job?'" Diese skeptische Nachfrage ließ bei dem Model alle Alarmglocken schrillen. Sara habe zunächst noch geantwortet, er habe vor der Beziehung gearbeitet, doch je länger sie darüber nachdachte und je mehr Details hinterfragt wurden, desto brüchiger wurde das Lügengebäude, das der Mann um sich herum aufgebaut hatte. Die vermeintlich sicheren Fakten aus seinem Leben wirkten plötzlich wie Bausteine eines großen Betrugs. "Ich habe mich blenden lassen - von Worten, von Ausreden, von einer Liebe, die berauschend wirkte und am Ende nicht mehr war als eine Illusion", so Sara auf Instagram.

Für Sara war die Beziehung zu dem Liebesschwindler nicht nur ein emotionaler Schlag, sondern auch eine Belastung für ihre mentale Gesundheit. Die Influencerin hatte schon zuvor offen gemacht, wie sehr sie die Zeit mit dem manipulativ auftretenden Ex-Partner mitgenommen habe und wie schwer ihr selbst alltägliche Dinge gefallen seien. Seitdem spricht sie immer wieder ehrlich über Themen wie psychische Stabilität und den Mut, sich Hilfe zu holen. "Lovebombing fühlt sich an wie ein Traum – bis man aufwacht und merkt, dass es ein Albtraum war", erklärte Sara. Im privaten Umfeld setzt die zweifache Mutter verstärkt auf klare Grenzen und Selbstschutz. Dass sie nun auf Events wie der Party von Julian in der Lage ist, über diese Erfahrungen zu sprechen, zeigt, wie sehr ihr Austausch, Reflexion und offene Worte am Herzen liegen – auch, um anderen Betroffenen das Gefühl zu geben, mit ähnlichen Erlebnissen nicht alleine zu sein.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sara Kulka beim Leipziger Opernball 2022

Anzeige Anzeige

Imago Sara Kulka, Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / sarakulka_ Sara Kulka mit ihrer Tochter Annabell