Sara Kulkas Tochter muss wegen Katzenbiss in Hotelklinik

Urlaubsschreck in Ägypten: Realitystar Sara Kulka (35) meldet sich mitten in der Nacht aus ihrem Hotel und berichtet von einem unschönen Zwischenfall. Ihre Tochter Anna wurde im Ferienparadies von einer streunenden Katze in die Hand gebissen. Statt ins Krankenhaus ging es für Sara, Anna und Schwester Matilda direkt zum Hotelarzt, der laut der Influencerin bestens ausgerüstet war. Dort bekam Anna sofort die erste Dosis Antibiotika, später folgten eine weitere Gabe und eine Tollwutimpfung. "Wir waren erst um 3:30 Uhr im Zimmer", schrieb Sara in ihrer Instagram-Story. Für die nächsten zwei Tage gilt: Ruhe, keine Sonne und nicht ins Wasser gehen.

In ihren Storys schildert die Zweifach-Mama, dass die Wunde gut aussehe und schnell reagiert worden sei. "Ich bin unfassbar dankbar, wie hier mit uns umgegangen wurde, wie schnell auch reagiert worden ist", erklärt Sara auf Instagram. Wichtig ist Sara zudem eine klare Botschaft: "Bitte nehmt Katzenbisse ernst, auch wenn ihr geimpft seid. Matilda war es auch und es wurde damals wirklich gefährlich bei ihr."

Abseits der medizinischen Updates lässt Sara auch durchblicken, wie sie mit dem Dämpfer umgeht. "Wir machen jetzt einfach das Beste daraus. Es ist passiert – ändern können wir es sowieso nicht", teilt sie ihren Followern mit und will positiv bleiben. Vorwürfe an Anna kommen für die ehemalige TV-Bekannte nicht infrage: Sie habe ihre Tochter zwar oft gewarnt, Katzen nicht anzufassen, "aber es ist trotzdem passiert". Statt "Ich hab's dir ja gesagt" setzt Sara auf Auffangen und Zuwendung – ein Leitmotiv, das sie mit ihrer Community teilt.

Sara Kulka, Januar 2026

Sara Kulka, Model

Sara Kulka, GNTM-Berühmtheit