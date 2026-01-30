Eric Roberts legt seltenen Red-Carpet-Auftritt hin

Eric Roberts, Bruder von Julia Roberts (58), hat sich bei der Premiere von "Clika" in Los Angeles überraschend wieder vor die Kameras gewagt – eine Seltenheit für den Schauspieler. Er erschien solo zur Veranstaltung und setzte auf einen betont lässigen Look, wie Hello! berichtet: marineblaues T-Shirt, schwarzer Blazer, graue Jeans, dazu schwarze Sneaker und eine dunkle Brille. Abgerundet wurde der Auftritt von seiner typischen, zur Seite geschwungenen Frisur. Es ist das erste Mal seit November 2025, dass Eric wieder über einen Red Carpet läuft – damals hatte er den Film "Eternity" noch gemeinsam mit Ehefrau Eliza Roberts unterstützt.

Der jüngste Auftritt sorgt auch deshalb für Aufmerksamkeit, weil die komplizierte Familiengeschichte von Eric und Julia Roberts seit Jahrzehnten Gesprächsthema in Hollywood ist. Beide wuchsen als Kinder von Betty Lou Bredemus und Walter Grady Roberts in einer Theaterfamilie auf, doch schon zu Beginn ihrer Karrieren geriet das Verhältnis ins Wanken. In einem Interview mit Vanity Fair blickte Eric 2018 offen auf die schwierige Zeit zurück und sprach darüber, wie sein Drogenkonsum sowohl seiner Laufbahn als auch seinen Familienbanden schadete. "Ich war anstrengend, beschwerlich, voller Vorwürfe", beschrieb er sich selbst rückblickend und erklärte, jeder in seinem Umfeld – Julia eingeschlossen – habe irgendwann Abstand gebraucht. Einen neuen Anlauf nahm die Bruder-Schwester-Beziehung 2004, als Julia ihre Zwillinge bekam.

Eric, der besonders stolz darauf ist, als erstes Familienmitglied in Hollywood Erfolg gehabt zu haben, schrieb in seinen Memoiren "Runaway Train: Or the Story of My Life So Far" über Julia und entschuldigte sich für frühere Kommentare, in denen er ihren Erfolg stark mit seiner eigenen Förderung in Verbindung gebracht hatte. In Interviews zeigte er sich tief beeindruckt von der Karriere seiner Familie, die heute als feste Größen in der Filmbranche gelten – darunter auch seine Tochter Emma Roberts (34). Zwischen den Geschwistern bleibt trotz eines gewissen Stolzes aufeinander auch eine Spur von Rivalität, wie Eric offen zugab. Dennoch betonte er immer wieder die tief sitzende Zuneigung zu seiner Familie.

