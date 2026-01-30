Wand angemalt: So bleibt Vanessa Borck als Mama ruhig

Vanessa Borck (29) zeigt ihren Followern gerade eindrucksvoll, wie sie als Mama cool bleibt, wenn es zu Hause drunter und drüber geht: In ihrer Instagram-Story postete die Influencerin ein Foto einer verschmierten Wand. Das "Kunstwerk" stammt von ihrer kleinen Tochter Livi, die sich offenbar kreativ austoben wollte. Statt laut zu werden, reagierte Vanessa gelassen. "Livi hat die Wand angemalt. Und hat danach direkt gesagt: 'Es tut mir leid, Mama'", schrieb sie dazu. Vanessa habe daraufhin nur gesagt: "Nicht schlimm." Die Influencerin erklärte, dass sie bewusst mit Geduld und Verständnis reagiere, um ihrer Tochter einen wertschätzenden Umgang miteinander beizubringen.

Auf die Flut an Nachrichten, wie sie es hinbekomme, nicht auszurasten, reagierte der Social-Media-Star mit einem langen Video in ihrer Story. "Das ist wahrscheinlich meine Persönlichkeit. Ich bin sowieso ein Mensch, der kann sehr, sehr schlecht wütend werden", erklärte sie ihren Fans. In ihrer Botschaft betonte Vanessa, dass Fehler für sie zum Menschsein dazugehören – egal ob bei Erwachsenen oder bei Kindern. Viel wichtiger als der Patzer selbst sei für sie, Verantwortung zu übernehmen, sich zu entschuldigen und es beim nächsten Mal besser zu machen. Genau das erkenne sie nun auch bei ihrer Tochter: Das Kind habe die Wand gemalt, den Fehler begriffen und sich sofort entschuldigt – für Vanessa ein Zeichen von Stärke.

Vanessa, die seit einiger Zeit alleinerziehend ist, hat schon oft Einblicke in ihr Leben gegeben. So hat sie seit dem Schlaganfall ihrer Ex-Partnerin Ina Borck (29) mit Verlustängsten zu kämpfen, die sie sogar davon abhalten, ein weiteres Kind zu bekommen. Heute legt sie besonderen Wert auf eine enge und liebevolle Beziehung zu ihrer Tochter. Durch ihre authentische und offene Art hat sich Vanessa eine große Fangemeinde in den sozialen Medien aufgebaut.

Instagram / nessiontour Nessiontour mit Liv, Mai 2025

Instagram / nessiontour Vanessa Borck mit ihrer Tochter Livi

AEDT / ActionPress Ina und Nessi von Coupleontour, Influencerinnen