Sydney Sweeney gründet eigene Dessous-Marke

Sydney Sweeney (28) startet nicht nur vor der Kamera durch, sondern nun auch als Unternehmerin: Die "Euphoria"-Darstellerin hat jetzt ihre eigene Dessous-Marke "Syrn" offiziell an den Start gebracht. Zur Ankündigung präsentiert sie auf Social Media heiße Kampagnenfotos, auf denen sie selbstbewusst in den neuen Teilen posiert. Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgte ein spektakulärer nächtlicher Promo-Stunt in Los Angeles: Laut TMZ kletterte die Schauspielerin mit einem Team zum berühmten Hollywood-Schild und hängte dort eine Wäscheleine voller BHs über die ikonischen Buchstaben.

Laut Page Six setzt "Syrn" auf vier unterschiedliche Stimmungen: bequem, verspielt, romantisch und verführerisch. Für die Kampagnen holte sich Sydney prominente Kreative hinter die Kamera: Frances O'Sullivan fotografierte die Romantic-Linie, Jess Wasson setzte die Comfy-Kampagne um und die deutsche Starfotografin Ellen von Unwerth (71) verantwortete die Bilder der Seductress-Kollektion. Die Marke verspricht 44 Größen von 30B bis 42DDD, wobei die meisten Modelle unter 100 Dollar kosten sollen. "Ich wollte einen Ort schaffen, an dem Frauen zwischen all den verschiedenen Facetten ihrer Persönlichkeit wechseln können", erklärte Sydney laut Fox News Digital. "Ich liebe es, an Autos zu schrauben, ich gehe Wasserski fahren, ich ziehe mich für den roten Teppich schick an und gehe dann nach Hause, um mit meinen Hunden zu kuscheln. Ich habe nicht nur eine Seite, keine Frau hat das."

Gegenüber Fox News Digital schilderte Sydney außerdem einen sehr persönlichen Antrieb für ihre neue Marke: "Ich war in der 6. Klasse und hatte schon DDs. Ich hasste den BH, den ich tragen musste", gestand Sweeney. "Als ich meinen ersten süßen BH kaufte, der mir tatsächlich passte, trug ich ihn, bis er völlig abgenutzt war." Abseits ihrer Dessous-Kollektion ist Sydney aktuell auch auf der großen Leinwand präsent. Der Thriller "The Housemaid" mit Amanda Seyfried (40) begeistert weltweit das Publikum und gilt auch hierzulande als echter Kassenschlager. Für Sydney könnte es beruflich derzeit also kaum besser laufen.

Getty Images Sydney Sweeney bei der New-York-Premiere von "The Housemaid"

Getty Images Sydney Sweeney, August 2025

Getty Images Amanda Seyfried und Sydney Sweeney am TCL Chinese Theatre bei der Premiere von "The Housemaid", Dezember 2025