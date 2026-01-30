Aus für "Blade": Mahershala Ali bekommt kein MCU-Abenteuer

"Blade" ist seit Jahren ein eigenständiges und beliebtes Filmuniversum. Die Comic-Vorlage stammt aus dem Hause Marvel. Daher war es eigentlich naheliegend, dass die düstere Cyberpunk-Welt eines Tages in das Marvel Cinematic Universe integriert wird. Doch die Fans müssen ihre Hoffnung jetzt begraben, denn dazu wird es wohl nicht mehr kommen. Der Brancheninsider Jeff Sneider spricht in seinem Podcast "The Hot Mic" nicht nur davon, dass die Idee eines Solofilms für den Titelhelden Blade nicht nur abgehakt, sondern "tot" sei. Besonders enttäuschend dürfte das vor allem für Mahershala Ali (51) sein. Der Schauspieler wartet seit über einem Jahrzehnt auf seine MCU-Chance.

Der geplante "Blade"-Film im Marvel-Universum befindet sich seit knapp 15 Jahren in der Entwicklungshölle. Woran es genau scheiterte, ist nicht bekannt. MCU-Boss Kevin Feige (52) hält sich bisher bedeckt und äußerte sich noch nicht zu dem angeblichen Ende der Vorproduktion. Dabei versprach er noch 2024 gegenüber der Plattform Omelete: "Wir lieben die Figur, wir lieben Mahershalas Version von ihm. [...] Ich kann euch sagen, dass die Figur in das MCU kommen wird." Der Film sollte eine Neuauflage des 1998 erschienenen Horror-Action-Streifens sein. Doch ein Kommen und Gehen von Regisseuren und Drehbuchautoren verzögerte einen Drehstart immer wieder. Auch der geplante Kinostart wurde immer wieder verschoben. Mittlerweile ist nicht mehr ganz klar, ob Mahershala nicht vielleicht schon vor Monaten aus dem Projekt ausstieg.

"Blade" erzählt die Geschichte des Halb-Vampirs Eric Brooks, damals gespielt von Wesley Snipes (63). Erics verwandelt sich schon im Mutterleib, als seine Mutter von einem Vampir gebissen wird. Dadurch ist er aber kein vollwertiger Blutsauger, sondern ein Halbwesen. Ein Umstand, der es ihm ermöglicht, sich bei Tageslicht zu bewegen – er ist ein sogenannter Daywalker. Um den Tod seiner Mutter zu rächen, durchstreift Eric Jahrzehnte später als Vampirjäger unter dem Namen Blade die Lande. Der Film nimmt den Zuschauer mit auf Blades Jagd nach den gefährlichsten Vampiren der Welt, um den Menschen das Schicksal, das er selbst erlitt, zu ersparen.

Mahershala Ali bei den Palm Springs International Film Awards, Januar 2026

Wesley Snipes in "Blade", 1998

Wesley Snipes bei den Golden Globes 2020