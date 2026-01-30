Champagner in Sydney: Claudia Obert entkommt Dschungel-Hotel

Claudia Obert (64) hat dem Dschungelcamp-Hotel an der Gold Coast kurzerhand den Rücken gekehrt – und das nicht alleine. Gemeinsam mit ihrem Freund Max Suhr (27) stieg die Unternehmerin in Brisbane in den Flieger und landete anderthalb Stunden später in Sydney. Dort gönnte sich Claudia am Opernhaus ein Glas Champagner in der Sonne, während Max bei angenehmen 27 Grad zu Weizenbier griff. "Eine Obert kann man nicht als Geisel halten! Wenn ich schon in Australien bin, muss ich nach Sydney. Ich bin morgen wieder da", sagte Claudia am Flughafen gegenüber Bild.

Hintergrund: Eigentlich ist das Paar für eine Support-Mission eingeflogen – um Reality-Bekannte Eva Benetatou (33) beim RTL-Dschungelcamp zu begleiten. Für Begleitpersonen gilt normalerweise Präsenzpflicht im Hotel, um jederzeit für Interviews und spontane Drehs bereitzustehen. Laut Bild holte sich Claudia jedoch eine offizielle Erlaubnis der Produktion für den kurzen Sydney-Abstecher. Aus der Hafenmetropole meldete sie sich später gut gelaunt zurück: "Ich habe befürchtet, es gibt keinen Champagner in Australien. Aber in jeder schmierigen Hafenkneipe – so auch Sydney. Prost!", so Claudia. Und ihren eigenen Dschungel-Einsatz schließt sie mit deutlichen Worten aus: "Die Speisekarte ist nicht gut, die Unterkunft nicht gemütlich, und dann bin ich mit einem Dutzend Leute zusammen, die ich gar nicht leiden mag. Nee, das machen wir nicht", sagte sie weiter.

Claudia, die sich seit Jahren als Genussmensch inszeniert und für pointierte Sprüche bekannt ist, setzt im Alltag auf klare Rituale: gutes Glas, gute Gesellschaft, gute Laune. An Max’ Seite wirkt die Reality-Ikone oft entspannt; unterwegs teilt die Designerin gern spontane Momente, ob an der Bar oder beim Stadtbummel. Dass sie sich in Sydney an der Uferpromenade vom Trubel erholt, passt zu ihrem Stil: erst ein Ausflug, dann wieder zurück zur Freundin, der sie "zum Sieg coachen" will – mit Zuspruch, Telefonaufrufen und der typischen Portion Champagner-Charme. Privat hält das Duo es unkompliziert: kurze Wege, schnelle Entscheidungen, viel Lachen – und immer ein Toast auf den Moment.

Getty Images Claudia Obert bei der Berlin Fashion Week im Juli 2019

Imago Eva Benetatou, Max Suhr und Claudia Obert am Frankfurter Flughafen vor dem Abflug ins Dschungelcamp

ActionPress Claudia Obert und Max Suhr, September 2024