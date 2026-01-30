Mama Cindys Nacktfotos lehrten Kaia Gerber Selbstbewusstsein

Kaia Gerber (24) spricht offen darüber, wie das Aufwachsen mit Cindy Crawford (59) als Mutter wirklich war – und überrascht mit einem Detail aus dem Elternhaus. In einem neuen Interview für die Februar-Ausgabe von Harper's Bazaar, veröffentlicht am Mittwoch, 21. Januar, erzählte das erfolgreiche Model, dass in ihrem Zuhause Nacktfotos von Cindy an den Wänden hingen. Für Kaia waren diese Aufnahmen nie schambehaftet, sondern Ausdruck von Kunst. "Sie waren für mich künstlerisch. Es war nicht vulgär; es war keine Objektifizierung", betonte Kaia. Sie beschreibt es als "Geschenk", in einem Umfeld ohne Scham rund um den weiblichen Körper groß geworden zu sein. Entstanden sind die Aussagen im Rahmen ihres Cover-Features, das einen selten persönlichen Blick auf ihre Kindheit gibt und zeigt, mit wem und wo Kaia aufwuchs: neben Bruder Presley, im sehr normalen Alltag – nur eben mit Bildern einer Supermodel-Legende an den Wänden.

Mehr als Glanz und Glamour: Kaia erinnerte sich an eine "ziemlich isolierte" Kindheit – "auf eine wirklich gute Art". Sie ging auf öffentliche Schulen, spielte Theater, sang im Chor, stand bei kleinen Aufführungen auf der Bühne und verschlang Bücher. Ein besonderes Hobby: Musicals. "Ich habe 'Wicked' achtmal gesehen", erzählt sie Harper's Bazaar, "und die Lyrics von 'Rent' konnte ich mit neun auswendig." Mit 15 ergab sich dann eine große Chance: Donatella Versace (70) wählte sie für eine Kampagne aus, Schule wurde zu Hausunterricht, und bald darauf folgte der Laufsteg. Mit 16 feierte Kaia ihr Runway-Debüt und lief für Chanel, Versace, Prada und viele mehr. Sie findet es spannend, wie unterschiedlich sie und ihr Bruder Presley sich an die gleichen Jahre erinnern: "Unsere Erinnerungen sind komplett widersprüchlich", sagte die Schauspielerin, die zuletzt für Ryan Murphys (60) Serie "The Shards" vor der Kamera stand – an der Seite von Homer Gere, dem Sohn von Richard Gere (76), einst Ehemann ihrer Mutter.

Abseits der Karriere zeichnet Kaia ein familiäres Bild, das von Eigenständigkeit und klaren Regeln geprägt ist. Die Supermodel-Ikone Cindy verriet einst gegenüber Fox News Digital, welcher Grundsatz für ihre Kinder gilt: pünktlich sein. Kaias Leitmotiv: ein natürlicher Umgang mit dem Körper, keine falsche Scham und Platz für eigene Erfahrungen. Schon früher hatte Cindy erzählt, dass die Kinder die Aktfotos über die Jahre immer wieder sahen und sie zu Hause ganz selbstverständlich präsent waren. Für Kaia blieb vor allem das Gefühl, dass Nacktheit nicht provozieren muss – sie kann schlicht Teil einer Geschichte sein, die Selbstbewusstsein formt. Im Podcast "Therapuss" mit Jake Shane gewährte Kaia zuletzt persönliche Einblicke abseits der Modewelt – insbesondere in ihre Beziehungserfahrungen. Offen reflektierte sie darüber, wie sie sich in der Vergangenheit zu sehr an ihre Partner angepasst habe. "Ich habe meine Persönlichkeit und meine Werte komplett für jemanden geändert." Heute sehe sie das anders und rät: "Date jemanden, mit dem du auch befreundet wärst."

Imago Kaia Gerber und Cindy Crawford bei der 14th Annual LACMA Art + Film Gala 2025 in Los Angeles

Getty Images Donatella Versace im September 2023

Brenda Chase/Online USA, Inc. / Getty Images Cindy Crawford und Richard Gere 1993