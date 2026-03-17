Fans sind neugierig: Ist Sarah-Jane Wollny wieder vergeben?

Ist bei Sarah-Jane Wollny (27) etwa ein neuer Mann im Spiel? Diese Frage brennt vielen Fans aktuell unter den Nägeln. In einer Fragerunde auf Instagram wollte ein neugieriger Follower von der Reality-TV-Bekanntheit wissen, ob sie nach dem Liebes-Aus mit ihrem Ex-Freund Tinush Nasri wieder vergeben ist. Sarah-Jane ließ die Spekulationen gar nicht erst hochkochen und antwortete knapp und deutlich mit einem klaren: "Nein." Die TV-Bekanntheit machte in der Runde auf der Social-Media-Plattform außerdem deutlich, wie es ihr nach der Trennung geht und worauf sie ihren Fokus im Moment legt.

Ein weiterer Fan wollte von Sarah-Jane wissen, wie sie es schafft, nach allem, was in ihrer vergangenen Beziehung passiert ist, so stark zu bleiben. Die Influencerin nahm sich für diese Frage mehr Zeit und teilte eine ausführlichere Antwort in ihrer Story. Sie erklärte, dass ihr vor allem eines helfe: an sich selbst zu glauben, sich selbst an erste Stelle zu setzen und zu lernen, sich zu lieben und für sich einzustehen. Wichtig sei für sie außerdem, zu reflektieren, was sie in einer Partnerschaft nie wieder erleben möchte – und was sie sich für die Zukunft stattdessen wünscht. Gleichzeitig stellte Sarah-Jane unmissverständlich klar: "Aktuell habe ich kein Interesse daran, aktiv zu daten. Ich konzentriere mich erstmal weiter auf mich. Wenn's so sein soll, dass ich jemanden kennenlerne, dann wird das einfach so passieren und nicht auf Krampf."

Sarah-Jane und Tinush hatten ihre Beziehung in der Realityshow "Temptation Island V.I.P." auf die Probe gestellt. Kurz nach den Dreharbeiten trennten sich die beiden offiziell. Vor einigen Monaten verriet Sarah-Jane noch, dass ihr zukünftiger Partner humorvoll, liebevoll und vor allem loyal sein müsse. Außerdem sei es ihr wichtig, dass er hinter ihr steht, sich gut mit ihrer Familie versteht und Kinder haben möchte, da sie selbst unbedingt irgendwann Nachwuchs bekommen möchte. Vorerst scheint sie jedoch keinen Druck zu verspüren, diese Vorstellungen in die Realität umzusetzen, und genießt stattdessen ihre Zeit als Single.

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Imago Sarah-Jane Wollny, September 2025

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Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny und Tinush Nasri, "Temptation Island V.I.P."-Pärchen

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Instagram / sarah_jane_wollny Sarah-Jane Wollny, 2025