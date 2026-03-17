Geht da was? Influencerin feuert "Let's Dance"-Willi an

Bei Let's Dance sorgt Willi Banner (31) aktuell nicht nur mit seinen Auftritten auf dem Tanzparkett für Gesprächsstoff: Während der Social-Media-Star mit Profitänzerin Patricija Ionel (31) zuletzt seinen ersten Contemporary der Staffel zeigte, fieberte Influencerin Kim Schiele im Publikum sichtbar mit. Die Contentcreatorin, die ihren Followern als "Schwester Kim" bekannt ist, brachte mit ihrem Besuch die Gerüchteküche zum Brodeln. Fans fragen sich: Sitzt da etwa mehr als nur eine gute Freundin zwischen Willis Angehörigen auf der Tribüne?

Auf Nachfrage der Bild stellte Kim jetzt aber klar, dass es sich bei Willi lediglich um "einen guten Freund" handelt, den sie gerne unterstütze. Die Beziehung zwischen den beiden sei rein platonisch. Trotzdem tauchte Kim in den vergangenen Wochen immer wieder im "Let’s Dance"-Studio auf. Bereits Ende Februar hatte die Notfallkrankenschwester ihren Followern auf Social Media erzählt, dass sie einen Freund bei der Tanzshow unterstütze – gemeint war Willi. Kennengelernt haben sich die beiden nach Kims Worten über gemeinsame Events, seitdem stehen sie in engem Kontakt.

Als Schwester Kim auf Social Media, wo ihr rund eine Million Menschen folgen, gibt Kim regelmäßig Einblicke in die Arbeit von Pflegepersonal. Zudem war sie bereits bei der Show Beauty & The Nerd zu sehen. Willi erhielt für seinen Contemporary übrigens 17 Punkte und viel positives Feedback von der Jury – möglicherweise hatte die Anwesenheit seiner Unterstützerin tatsächlich einen positiven Effekt auf seine Performance.

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RTL / Jörn Strojny Willi Banner, "Let's Dance"-Kandidat 2026

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Getty Images Kim Schiele bei der "Let's Dance"-Kennenlernshow in den MMC Studios in Köln, 27. Februar 2026.

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RTL / Stefan Gregorowius Patricija Ionel und Willi Banner bei "Let's Dance" 2026

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