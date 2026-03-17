Experte: Michael und Simone Ballack trauern anders um Sohn

Simone Ballack (50) sprach im Dschungelcamp offen über den Tod ihres Sohnes Emilio (†18), der im August 2021 bei einem tragischen Quadunfall auf dem Anwesen der Familie in Portugal ums Leben kam. Der damals erst 18-Jährige verunglückte tödlich, während seine Mutter in Deutschland war. Im Camp erzählte die 50-Jährige mit ruhiger Stimme von der Unfallnacht und davon, dass sie noch immer eine tiefe Verbindung zu ihrem verstorbenen Sohn spürt. Als sichtbares Zeichen dieser Verbindung trug sie ein Erinnerungsamulett von Emilio bei sich, das ihr Nähe und Trost spendet. Für Simone ist das offene Sprechen über ihren Sohn ein wichtiger Weg, um mit dem Verlust umzugehen und die Erinnerung an ihn lebendig zu halten.

Ganz anders geht ihr Ex-Mann Michael Ballack (49) mit der Trauer um. Der ehemalige Fußballprofi hat in Interviews erklärt, dass es ihm sehr schwerfällt, über Emilio zu sprechen. Die Erinnerungen an seinen Sohn seien so intensiv, dass ihn die Gefühle schnell überwältigen würden. Die Trauerbegleiterin Petra Berghaus erklärt gegenüber Bunte, dass diese unterschiedlichen Trauerwege völlig normal seien. "In meiner Arbeit erlebe ich genau das sehr häufig. Wenn Eltern ein Kind verlieren, trauern sie selten auf die gleiche Weise. Der Schmerz ist derselbe – doch jeder Mensch findet seinen eigenen Weg, mit diesem Verlust zu leben." Während viele Männer eher ins Funktionieren gehen und Verantwortung übernehmen, suchen Frauen häufiger das Gespräch und teilen ihre Gefühle mit anderen.

Emilio war das mittlere von drei Kindern des ehemaligen Paares. Der Unfall ereignete sich, als der junge Mann eine Nachbarin mit dem Quad nach Hause fahren wollte. Dabei kam es zu einem tragischen Unglück, bei dem sich die Gangschaltung als defekt herausstellte. Simone und Michael waren von 2008 bis 2012 verheiratet, trennten sich aber nach 13 gemeinsamen Jahren. Trotz der Trennung verbindet die beiden Eltern die Liebe zu ihren Kindern und der gemeinsame Verlust von Emilio. Dass sie so unterschiedlich mit ihrer Trauer umgehen, zeigt laut Experten, dass jeder Mensch seinen eigenen Weg finden muss, mit einem so schmerzhaften Verlust weiterzuleben.

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ActionPress / SIPA PRESS Simone und Michael Ballack nach ihrer Hochzeit 2008

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RTL Simone Ballack im Dschungelcamp 2026

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Getty Images Michael Ballack im September 2019 in Mailand