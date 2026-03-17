Zendaya reagiert auf virale KI-Hochzeitsfotos mit ihrem Tom

Zendaya Coleman (29) hat sich jetzt endlich zu den viralen Hochzeitsfotos geäußert, die seit zwei Wochen im Netz für reichlich Gesprächsstoff sorgen. In der Sendung "Jimmy Kimmel Live" sollte die Schauspielerin eigentlich ihren neuen Film "The Drama" mit Robert Pattinson (39) bewerben, doch Moderator Jimmy Kimmel (58) wollte es dann doch genauer wissen. Er konfrontierte Zendaya mit den angeblichen Hochzeitsbildern, die sie und ihren Freund Tom Holland (29) in Brautoutfits zeigen sollen. Die Bilder wurden durch künstliche Intelligenz erstellt und verbreiteten sich rasend schnell in den sozialen Medien. Zendaya resümierte: "Viele Leute sind darauf hereingefallen."

"Während ich einfach draußen unterwegs war, kamen Leute zu mir und sagten: 'Oh mein Gott, deine Hochzeitsfotos sind wunderschön', und ich sagte: 'Babe, das ist KI. Die sind nicht echt'", erzählte die "Euphoria"-Darstellerin im Interview. Besonders pikant: Auch enge Freunde und Bekannte von Zendaya glaubten offenbar, dass die Hochzeit mit Tom tatsächlich stattgefunden hatte. Sie seien sogar sauer gewesen, weil sie dachten, keine Einladung zu der angeblichen Trauung bekommen zu haben. Die Gerüchte waren zuvor von Zendayas Stylisten Law Roach befeuert worden, der in einem Interview mit Access Hollywood bei den Actor Awards behauptet hatte, die Hochzeit habe bereits stattgefunden.

Zendaya und Tom lernten sich 2016 bei den Dreharbeiten zur "Spider-Man"-Reihe kennen, in der sie die Rollen von MJ und Peter Parker verkörperten. Im Jahr 2021 machten sie ihre Beziehung öffentlich, halten Details seitdem jedoch privat. Gemeinsam standen sie für drei Filme vor der Kamera und werden auch im kommenden "Spider-Man: Brand New Day" wieder zu sehen sein. Laut TMZ soll sich Tom zwischen Weihnachten und Neujahr 2024 mit Zendaya verlobt haben. Im Januar 2025 erschien die Schauspielerin bei den Golden Globes bereits mit einem auffälligen Diamantring am Finger. Auch im neuen Film "The Odyssey" von Christopher Nolan (55), der am 17. Juli in die Kinos kommt, werden die beiden gemeinsam auf der Leinwand zu sehen sein.

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Getty Images Zendaya Coleman bei der Louis-Vuitton-Show während der Paris Fashion Week, 2025

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Instagram / heroemaniaco KI-Fotoreihe von Tom Holland und Zendaya geht im Netz viral, März 2026.

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Billy Bennight/AdMedia/SIPA Tom Holland und Zendaya, 2021