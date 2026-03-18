Kylie Jenner verführt im BH nach Timothées Oscar-Niederlage

Kylie Jenner (28) hat sich nach den Oscars mit einem heißen Schnappschuss zurückgemeldet. Die TV-Bekanntheit teilte am Dienstag ein verführerisches Spiegel-Selfie in ihrer Instagram-Story, auf dem sie ihren trainierten Körper in einem schwarzen Bralette und einer grauen Jogginghose präsentierte. Ihre dunklen Haare trug die Unternehmerin seitlich gescheitelt und lässig in leichten Wellen über die Schultern fallend. Mit rauchigem Augen-Make-up und einem nudefarbenen Lippenstift posierte sie entspannt für die Kamera. Zusätzlich zu dem Foto veröffentlichte die zweifache Mutter ein Video, in dem sie für ihre 390 Millionen Follower posierte, während Rihannas Song "Kiss It Better" im Hintergrund lief.

Nur zwei Tage zuvor hatte Kylie ihren Freund Timothée Chalamet (30) bei der 98. Oscar-Verleihung unterstützt, wo der Schauspieler in der Kategorie Bester Hauptdarsteller für seine Rolle in "Marty Supreme" nominiert war. Der Award ging schließlich an Michael B. Jordan (39) für seine Performance in Ryan Cooglers Film "Sinners". Während Timothée alleine über den roten Teppich lief, saßen die beiden, die seit 2023 ein Paar sind, gemeinsam im Dolby Theatre in Hollywood. Kylie zog dabei in einem figurbetonten, schimmernden roten Kleid von Schiaparelli alle Blicke auf sich. Das Paar hielt Händchen und kuschelte während der Veranstaltung miteinander.

Nach der Oscar-Verleihung am Sonntag erschienen Timothée und Kylie gemeinsam auf der Vanity Fair Oscar Party in Los Angeles. Für die glamouröse Aftershow-Party hatte die Reality-TV-Persönlichkeit sich umgezogen und begeisterte in einem eng anliegenden schwarzen Kleid mit federartigen Details am Rock und einem Ausschnitt an der Seite. Der "Dune"-Star trug einen weißen Anzug mit aufgeknöpftem Hemd und cremefarbenen Stiefeln. Vor den Fotografen schmiegte sich das Paar aneinander, während Timothée Kylie einen zärtlichen Kuss auf die Wange gab.

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Imago Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei der Vanity Fair Oscar Party 2026

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Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, März 2026

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Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner, Oscars 2026