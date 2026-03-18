Vom Rugby zur Königsfamilie: Mike Tindalls Royal-Makeover

Mike Tindall (47) hat sich seit seinen Tagen als Rugby-Spieler optisch deutlich verändert. Als der Ehemann von Zara Tindall (44) jetzt bei der Eröffnung des Cheltenham Festivals erschien, trug er einen eleganten Mantel der Marke Holland Cooper im Wert von 849 Pfund und präsentierte sich als schicker Landgentleman. Doch in seinen Anfängen sah der heute 47-Jährige noch ganz anders aus: Damals hatte Mike schiefe Zähne und eine deutlich deformierte Nase, die er sich während seiner Rugby-Karriere immer wieder gebrochen hatte. Statt Designer-Outfits trug der gebürtige Yorkshire-Mann damals verschmutzte Sportkleidung – und arbeitete als Student sogar in einem Fish-and-Chips-Wagen, um sich etwas dazuzuverdienen.

Vor der Hochzeit mit Zara im Jahr 2011 sprach Prinzessin Anne (75) ihren zukünftigen Schwiegersohn auf seine Nase an und bot ihm sogar an, die Kosten für eine Nasenkorrektur zu übernehmen. Mike hatte sich die Nase erstmals mit fünf Jahren gebrochen und während seiner zwölfjährigen Rugby-Karriere mindestens acht weitere Male. "Prinzessin Anne fragte mich, ob ich die Operation durchführen lassen würde", bestätigte Mike gegenüber Sky One im Jahr 2011. Er lehnte das großzügige Angebot jedoch ab, da die Rugby-Weltmeisterschaft bevorstand und die Gefahr bestand, dass er sich die Nase erneut brechen würde. Die Operation folgte schließlich erst 2018, als beide Nasenlöcher kollabiert waren und seine Nase in einem 45-Grad-Winkel stand. "Ich wollte sie eigentlich nicht verändern, aber ich konnte nicht mehr richtig atmen", erklärte er gegenüber The Daily Telegraph. Zusätzlich ließ Mike vor der Hochzeit mit unauffälligen Alignern seine schiefen Zähne richten. "Meine Zähne waren überkreuzt und sahen aus wie eine Tüte Pommes", scherzte er später in der Sendung Loose Men.

Mike, der aus einer Arbeiterfamilie in Yorkshire stammt, begann bereits mit sieben Jahren Rugby zu spielen. Während seines Studiums jobbte er in einem Imbisswagen, den er später als "den schlimmsten Job, den ich je hatte" bezeichnete. Im britischen Dschungelcamp, an dem er 2022 teilnahm und den vierten Platz belegte, erinnerte er sich: "Ich wurde danach bezahlt, wie viele Fische wir verkauft haben." Seine Rugby-Karriere nahm Fahrt auf, als er mit 21 Jahren sein Debüt im englischen Nationalteam gab und später den Rugby World Cup 2003 gewann. Heute lebt Mike mit Zara und ihren drei Kindern Mia, Lena und Lucas auf dem weitläufigen Gatcombe Estate in Gloucestershire, das Prinzessin Anne gehört. Im vergangenen Jahr gewährte er einen Einblick in sein Familienleben und verriet, dass er seine Kinder und Zara gerne mit Streichen überrascht. "Ich verstecke mich gerne und springe dann heraus, um sie zu erschrecken. Bei Mama funktioniert es am besten – sie schreit sooo laut", schrieb er.

Einen königlichen Titel trägt Mike übrigens nicht – und das sollte sich auch nicht ändern. Als er im vergangenen Jahr bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung gefragt wurde, ob er sich vorstellen könne, einen royalen Titel wie "Prinz" anzunehmen, lautete seine klare Antwort gegenüber Closer: "Ich würde das definitiv ablehnen." Mike betonte, dass er auch ohne offizielle Ehren bestens zufrieden war. Die Nähe zur Königsfamilie genoss er, aber auf repräsentative Pflichten wollte er gerne verzichten. Auch Zara hatte immer wieder betont, dass sie ihrer Mutter dankbar sei, keinen Titel tragen zu müssen. "Ich bin froh, dass meine Mutter uns diese Freiheit gegeben hat", erzählte die Tochter von Prinzessin Anne im Podcast "Seven: Rob Burrow". Für Mike und die Reiterin stand fest: Diese Unabhängigkeit war ein Geschenk.

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Collage: Getty Images, ActionPress Mike Tindall in den Jahren 2011 und 2026, Collage

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Imago Mike und Zara Tindall beim Cheltenham Festival im März 2026

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Getty Images Mike Tindall und Prinzessin Anne verfolgen den Ritt von Zara bei den Gatcombe Horse Trials 2006

Imago Mike Tindall und Zara Tindall beim Ladies Day des Cheltenham Festival

Getty Images Zara Phillips und Mike Tindall vor dem Start des Formel-1-Grand-Prix von Großbritannien in Silverstone, 11. Juli 2004