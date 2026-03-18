Serienstar Frankie Muniz hört Schauspielern nur ungern zu

Frankie Muniz (40) steht seit seiner Kindheit vor der Kamera – doch das heißt nicht, dass er automatisch ein Fan seiner Schauspielkollegen ist. Das US Magazine zitiert den 40-Jährigen folgendermaßen: "Mein Gott, ich hasse es, Schauspielern zuzuhören." Dies soll er auf der Social-Media-Plattform X gestanden haben. Der ehemalige Kinderstar fügte hinzu: "Klinge ich so wie ein Trottel, wenn ich rede?" Die Reaktionen auf sein öffentliches Geständnis fielen gemischt aus. Während ein Nutzer ihm bescheinigte, dass er "irgendwo dazwischen" liege, was das Schwachkopf-Sein angehe, riet ihm ein anderer User: "Rede einfach nicht über Politik und alles ist gut."

Ein dritter Kommentator merkte an, dass es besonders schlimm sei, wenn Schauspieler mit anderen Schauspielern sprechen würden. "Du weißt, dass ihre Egos außer Kontrolle sind, aber sie wissen, wie schrecklich es klingen würde, wenn sie das zeigen würden. Also gehen sie mit übertriebener Bescheidenheit über sich selbst vor, aber dann sagen sie all die Dinge, die sie wirklich über sich selbst fühlen, über andere Schauspieler", schrieb die Person auf X. Frankie hatte in einem früheren Interview gegenüber dem Magazin Us Weekly über seine fordernde Hollywood-Karriere gesprochen: "Zwischen 8 und 21 Jahren hatte ich vielleicht 60 Tage frei." Auf dem Höhepunkt seines Ruhms entschied er sich, sich vom Rampenlicht zurückzuziehen und anderen Leidenschaften nachzugehen, darunter professioneller Rennfahrer und Musiker zu werden.

Frankie wurde durch seine Hauptrolle in der Serie Malcolm mittendrin zum Superstar, die er mit gerade einmal 13 Jahren bekam. Die Show lief von 2000 bis 2006 über sieben Staffeln und machte ihn zu einem gefragten Darsteller für zahlreiche Teenie-Filme wie "Big Fat Liar" und "Agent Cody Banks". Nachdem er 2008 von Los Angeles nach Arizona gezogen war, um sich auf den Rennsport zu konzentrieren, kündigte er 2025 seine Pläne an, Vollzeit-Fahrer in der NASCAR zu werden. Privat ist Frankie seit Februar 2020 mit dem Model und der Fotografin Paige Muniz verheiratet. Das Paar bekam im März 2021 einen Sohn namens Mauz. Trotz seiner Auszeit kehrt Frankie nun zu "Malcolm mittendrin" zurück – das mit Spannung erwartete Reboot der Serie startet am 10. April auf Disney Plus.

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Getty Images Frankie Muniz, Schauspieler

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Getty Images Frankie Muniz beim Nascar Cup 2025 in Florida

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Getty Images Frankie Muniz mit seiner Frau Paige und ihrem Sohn Mauz Mosley in Las Vegas