Marie Nasemann und ihr Ex erziehen aktuell getrennt die Kids

Marie Nasemann (37) und ihr Ex-Partner Sebastian Tigges haben nach ihrer Trennung im vergangenen Jahr ein funktionierendes Modell für die gemeinsame Erziehung ihrer beiden Kinder gefunden. Wie die 37-Jährige jetzt in einem Interview mit Teleschau verriet, gibt es bei ihnen aktuell noch kein klassisches Patchworkleben. "Patchwork gibt es bei uns eigentlich noch nicht. Wir erziehen im Moment einfach getrennt", erklärte Marie. Das ehemalige Paar habe sich im letzten Jahr gut eingespielt und arbeite mittlerweile als gutes Team zusammen. "Wir machen ein 50:50-Modell. Jeder hat die Kinder die Hälfte der Zeit, und das funktioniert wirklich gut. Ich bin ziemlich stolz, dass wir das gemeinsam so hinbekommen haben", so die Schauspielerin.

Als Geheimrezept für das erfolgreiche Erziehungsmodell nannte Marie eine sehr offene und klare Kommunikation mit ihrem Ex-Partner. Zudem hätten beide mit Unterstützung einer Trennungstherapeutin an einigen Themen gearbeitet. Neue Partner würden wahrscheinlich irgendwann dazukommen, wie das dann laufe, werde sich zeigen, erklärte die gebürtige Münchnerin weiter. In dem Gespräch betonte Marie auch, wie wichtig es sei, eine Trennung wirklich zu verarbeiten. "Was ich im letzten Jahr am meisten lernen musste, war das Loslassen", verriet sie. Dazu gehöre es auch, Vorstellungen, Fantasien und Wünsche loszulassen, an die man einmal geglaubt habe. Ein weiteres wichtiges Thema sei Selbstregulation, besonders wenn es in der Kommunikation Konflikte gebe oder Wut auf den Ex aufkomme.

Aktuell ist Marie anlässlich des neuen ARD-Films "Louma - Familie ist kein Kinderspiel" in den Medien präsent, in dem es um eine ungewöhnliche Patchworkfamilie geht. Die zweifache Mutter, die vielen noch aus der vierten Staffel von "Germany's Next Topmodel" im Jahr 2009 bekannt ist, lebt mittlerweile in Berlin. Neben ihrer Arbeit als Schauspielerin und Model ist sie auch als Autorin und Content Creatorin aktiv und setzt sich auf Instagram für feministische Themen ein. Besonders am Herzen liegen ihr Themen wie der Gender Pay Gap und die ungleiche Verteilung von Care Arbeit. Jedes Jahr an ihrem Geburtstag am 8. März, dem Weltfrauentag, geht sie auf eine Demo.

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Instagram / marienasemann Marie Nasemannn, Januar 2025

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IMAGO / Raimund Müller Sebastian Tigges und Marie Nasemann

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Getty Images Marie Nasemann, Februar 2025