In diesem Film spielen die meisten Oscar-Preisträger mit

Hochkarätiger geht es kaum: In Robert Altmans (†73) bissiger Hollywood-Satire "The Player" versammeln sich so viele Oscarpreisträger wie in keinem anderen Film. Die starbesetzte Abrechnung mit dem Studiosystem entstand Anfang der 90er in Los Angeles und bringt Kinofans bis heute zum Staunen. Wie Filmstarts hervorhebt, tauchen in dem Werk insgesamt zwölf Oscar-Gewinner auf – vorneweg Tim Robbins (67) als skrupelloser Studio-Manager und Whoopi Goldberg (70) als Ermittlerin. Dazu kommen Dutzende prominente Kurzauftritte. Selten standen so viele Hochkaräter gemeinsam – wenn auch teils nur für Sekunden – vor der Kamera.

Altman erzählt "The Player" als beißende Satire über einen Studioboss, der anonyme Drohbriefe erhält, in Panik einen Drehbuchautor tötet und anschließend verzweifelt versucht, seine Fassade aufrechtzuerhalten. Der Regisseur macht daraus ein Spiel im Spiel und lässt Hollywood über sich selbst lachen – ausgezeichnet wurde der Film mit zwei Golden Globes. Spektakulär ist das Cameo-Gewitter: Mehr als 65 Gastauftritte sind zu entdecken, unter ihnen ganze zwölf Schauspielstars mit Academy Award. Neben Hauptdarsteller Tim Robbins und Kollegin Whoopi Goldberg blitzen kurz auf: Cher (79), James Coburn, Joel Grey (93), Jack Lemmon, Marlee Matlin, Anjelica Huston (74), Julia Roberts (58), Susan Sarandon (79), Rod Steiger und Louise Fletcher (†88). Zählt man ausschließlich Schauspiel-Oscars, bleibt es bei diesen zwölf. Hätte man auch Regie-Auszeichnungen einbezogen, käme noch Sydney Pollack dazu, der im Film als Studiochef auftaucht. Und selbst damit wäre die Starparade noch nicht zu Ende: Auch John Cusack (59), Jeff Goldblum (73), Bruce Willis (70), Patrick Swayze (†57) und Burt Reynolds (†82) geben sich die Ehre.

Hauptdarsteller Tim Robbins war zu dieser Zeit längst als Charakterdarsteller etabliert, privat aber eher als zurückhaltend bekannt, was den Kontrast zu seinem skrupellosen Machtmenschen auf der Leinwand noch größer macht. Whoopi Goldberg, die sich parallel als Moderatorin, Comedienne und Talkshow-Gesicht einen Namen machte, brachte ihre bekannte Mischung aus Humor und Direktheit in die Rolle der Ermittlerin ein. Viele der beteiligten Stars kannten sich aus früheren Drehs oder von Preisverleihungen – am Set entstand so ein dichtes Netzwerk aus alten Bekannten, das dem Film bis heute seinen ganz eigenen, leicht verschwörerischen Hollywood-Flair verleiht.

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Imago Tim Robbins als Griffin Mill in Robert Altmans Film "The Player" (1992)

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Imago Tim Robbins in einer Szene aus "The Player" (1992)

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Imago Cynthia Stevenson und Tim Robbins in einer Szene aus "The Player" (1992)

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