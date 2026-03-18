Privater Insta-Account: Davina Geiss verkauft ihre Kleidung

Davina Geiss (22) lässt ihre Fans an ihrer Garderobe teilhaben. Die 22-Jährige, die für ihren luxuriösen Lebensstil bekannt ist, hat jetzt einen privaten Instagram-Account eröffnet, um ihre Kleidungsstücke zu verkaufen. Das neue Profil trägt den Namen "Davinas Closet Sale" und hat bereits innerhalb kürzester Zeit über 6.000 Follower gewonnen. In einer Instagram-Story auf ihrem Hauptaccount erklärte die Millionärstochter die Hintergründe ihrer neuen Verkaufsaktion: "Ich räume meinen Kleiderschrank auf und verkaufe ein paar Sachen", schrieb sie. Damit können Fans der beliebten Realitydarstellerin nun exklusive Einblicke in ihre luxuriöse Garderobe erhalten.

Der private Sale-Account verspricht, dass dort verschiedene Teile aus Davinas Kleiderschrank zum Verkauf angeboten werden. Welche konkreten Designerstücke oder Accessoires die 22-Jährige veräußern möchte und zu welchen Preisen, ist noch nicht bekannt. Die Tochter von Robert (62) und Carmen Geiss (60) ist gemeinsam mit ihrer Familie regelmäßig in der Doku-Soap Die Geissens zu sehen und gibt ihren Followern normalerweise Einblicke in ein Leben voller Luxus und extravaganter Outfits. Mit dem neuen Verkaufsaccount bekommen ihre Fans nun die Möglichkeit, selbst ein Stück dieses glamourösen Lifestyles zu erwerben.

Davina steht zusammen mit ihrer jüngeren Schwester Shania (21) seit Jahren im Rampenlicht der Öffentlichkeit. Die Familie Geiss ist durch ihre Fernsehsendung zu einem festen Bestandteil der deutschen TV-Landschaft geworden und zeigt regelmäßig ihr Leben zwischen Monaco, Dubai und anderen luxuriösen Destinationen. Erst vor wenigen Wochen sorgte Davina allerdings für Aufsehen, als sie in der aktuellen Staffel der Familienserie kontroverse Aussagen über Geschlechterrollen tätigte, die für heftige Diskussionen im Netz sorgten. Die beiden Schwestern mussten sich damals beim Küchenumbau in Monaco beweisen, während ihre Eltern auf Reisen waren.

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Instagram / davinageiss Davina Geiss, TV-Bekanntheit

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Instagram / davinageiss Davina Geiss, Dezember 2024

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Instagram / davinageiss Carmen, Davina und Robert Geiss, Mai 2024