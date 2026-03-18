So war Hailee Steinfelds bezaubernde Babyparty im Garten

Hailee Steinfeld (29) durfte sich kürzlich über eine unvergessliche Babyparty freuen, die ihre Mutter Cheri für sie organisiert hatte. An einem sonnigen Samstag in Los Angeles kamen etwa dreißig Frauen im Garten der Schauspielerin zusammen, um die werdende Mama zu feiern. Hailee verriet in ihrem "Beau Society"-Newsletter, dass sie ihrer Mutter lediglich einige Fotos aus einem Ordner mit dem Titel "Für den Fall, dass ich mal eine Babyparty veranstalte" geschickt hatte. "Aus einer 'Mutter Gans'-Referenz und einem Stück Vichy-Karo hat sie alles zusammengesetzt", erzählte die 29-Jährige begeistert. Für den besonderen Tag trug sie ein cremefarbenes Satinkleid von Stella McCartney (54), kombiniert mit Ohrringen von Jen Fisher und ihren Lieblingsstiefeln in Braun.

Die Feier war von kleinen, liebevollen Details geprägt, die den Tag für Hailee besonders machten. Überall lagen Kinderbücher verteilt, denn jeder Gast brachte ein Buch mit, sodass das Baby bereits eine beachtliche kleine Bibliothek erhält. Das Vichy-Karo-Muster, von dem Hailee "besessen" ist, zog sich durch die gesamte Dekoration – von den Möbelstoffen über Tischdecken bis hin zu Bändern. Ein Highlight war die Strickstation, die Cheri eingerichtet hatte: Jede Frau konnte ein Quadrat stricken, das nun zu einer Babydecke zusammengenäht wird. Auch beim Essen gab es besondere Leckerbissen. Neben einfachen Sandwiches und Salaten wurden kleine gegrillte Käsebrote mit Marmelade serviert, die Hailee als "unglaublich gut" bezeichnete.

Die Strickstation hatte für Hailee eine besondere Bedeutung, da sie sie an ihre Anfänge als Schauspielerin erinnerte. Ihre Mutter hatte mit dem Stricken begonnen, als Hailee ihren ersten Film drehte und Cheri den ganzen Tag im Trailer saß. Damals habe die Familie gescherzt, dass sie vielleicht sogar den roten Teppich stricken würde, weil sie gar nicht mehr aufhörte. Hailee selbst hatte von ihrer Mutter damals das Stricken gelernt und konnte nun ein Quadrat für die Babydecke ihres eigenen Kindes stricken. Für sie war es ein bedeutender Moment, in dem sich ein Kreis geschlossen hat. Hailee, die vor Kurzem ihre Schwangerschaftsgelüste verriet, und ihr Ehemann Josh Allen (29) erwarten ihr erstes gemeinsames Baby und warten nun geduldig auf die Ankunft ihres kleinen Schatzes.

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Getty Images Hailee Steinfeld bei den 16th Governors Awards im Ray Dolby Ballroom in Hollywood, November 2025

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Getty Images Hailee Steinfeld, Schauspielerin

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Getty Images Josh Allen und Hailee Steinfeld, Februar 2025.