Alyssa Milano widmet sich in neuer Doku der Perimenopause

Alyssa Milano (53) und Jeannie Mai (46) haben eine Dokuserie über Perimenopause ins Leben gerufen, die ab dem 30. Januar auf Amazon Prime Video und Apple TV verfügbar sein wird. Die vierteilige Serie mit dem Titel "Balance: A Perimenopause Journey" beleuchtet die realen Herausforderungen, mit denen Frauen während dieser hormonellen Übergangsphase konfrontiert sind. Neben Hitzewallungen und nächtlichem Schwitzen wird auch auf weniger bekannte Symptome wie Brain Fog, Depressionen oder Schlaflosigkeit eingegangen. "Frauen sollten nicht in Verwirrung und Scham leiden müssen", betonte Alyssa im Interview mit dem Magazin People, das den Trailer zur Serie vorstellte.

Die Dokumentation wurde von den Regisseurinnen Sadhvi Siddhali Shree und Sadhvi Anubhuti inszeniert und hebt neben persönlichen Erfahrungsberichten von Frauen auch die Meinungen von Expertinnen wie Dr. Mary Claire Haver und Dr. Louise Newson hervor. Die Serie soll Mythen entlarven, darunter die häufig geäußerte Fehlannahme, dass Hormonbehandlungen gefährlich seien. Jeannie erklärte: "Genau wie Menschenhandel ist auch die hormonelle Gesundheit ein weiteres zentrales Frauenthema, das im Verborgenen gehalten wird. Mit 'Balance' wollen wir dieses Schweigen brechen. Wir wollen Frauen Werkzeuge an die Hand geben, um gestärkt daraus hervorzugehen."

Alyssa, die sich kürzlich ihre Brustimplantate entfernen ließ, engagiert sich seit Jahren offen für Frauenthemen und spricht in Interviews häufig darüber, wie wichtig Aufklärung und Austausch sind. Die ehemalige Charmed-Darstellerin gibt ihren Fans auf Social Media regelmäßig Einblicke in ihr Leben. Auch Jeannie, die unter anderem aus der Makeover-Show "How Do I Look?" bekannt ist, hat sich bereits zuvor für gesellschaftlich relevante Themen starkgemacht. Damit laden beide Frauen dazu ein, den oft tabuisierten Diskurs über Perimenopause zu fördern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alyssa Milano, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeannie Mai, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Instagram / milano_alyssa Alyssa Milano im Dezember 2024