Jeannie Mai setzt sich nach Scheidung neue Dating-Standards

Jeannie Mai (47) hat nach dem Ende ihrer Ehe mit Rapper Jeezy (48) ein neues Selbstbewusstsein entwickelt und klare Vorstellungen, wie ihre nächste Beziehung aussehen soll. Die 47-jährige Moderatorin machte in einem YouTube-Video deutlich, dass sie beim Dating nicht mehr darauf wartet, ausgewählt zu werden, sondern selbst entscheidet, wer zu ihr passt. "Ich versuche nicht, gewählt zu werden. Ich entscheide", erklärte Jeannie Anfang März. Dabei gehe es ihr vor allem darum, ob sie sich bei einem Date ganz sie selbst sein kann. "Mag ich mich, wenn ich bei dir bin? Kann ich voll und ganz ich selbst sein, wenn ich bei dir bin?", seien die entscheidenden Fragen, so die TV-Persönlichkeit.

In ihrem Video sprach Jeannie auch über die Herausforderungen des Datings in Los Angeles, das sie als "regelrechten Sport" beschreibt. Viele Menschen seien emotional nicht verfügbar, weshalb sie diesmal Standards setze. "In meiner Gegenwart zu sein, ist ein Privileg", betonte sie selbstbewusst. Die Moderatorin dokumentierte sogar ein Solo-Date, bei dem sie sich selbst ausführte, um ihr neues Lebenskapitel zu feiern. "Ich werde meinen Glanz nicht schrumpfen lassen, um jemand anderen komfortabler zu machen", lautete eine ihrer täglichen Affirmationen. Die wichtigste Lektion, die sie gelernt habe, sei, sich selbst nie wieder aufzugeben.

Die Scheidung von Jeezy, mit dem Jeannie die vierjährige Tochter Monaco hat, wurde im Juni 2024 finalisiert, nachdem der Rapper die Trennung 2023 eingereicht hatte. Im Podcast "Question Everything" von iHeartRadio beschrieb sie die Erfahrung als einen der größten Schmerzen, die ein Mensch ertragen müsse. "Scheidung ist herzzerreißend, egal wie", sagte sie Ende Januar. Trotz dieser schwierigen Erfahrung und ihrer ersten Ehe mit Freddy Harteis, die von 2007 bis 2018 dauerte, kann sich Jeannie vorstellen, erneut zu heiraten. "Ich möchte mir niemals selbst einen Riegel vorschieben", erklärte die Daytime-Emmy-Gewinnerin. Man könne der Liebe keine Grenzen setzen, indem man sage, man würde nie wieder heiraten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeannie Mai, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Getty Images Jeannie Mai, Moderatorin

Anzeige Anzeige

Xavier Collin / ImagePressAgency / ActionPress Jeannie Mai und Jeezy im Mai 2022