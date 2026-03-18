Enisa Bukvic findet: GNTM ist nichts für verletzliche Frauen

Enisa Bukvic (31) hat an Germany's next Topmodel im Jahr 2019 teilgenommen und die Show damals freiwillig verlassen. Jetzt äußerte sich das Model in einer Instagram-Fragerunde zu ihren Erfahrungen mit dem Format und gab einem Fan Tipps zur Teilnahme. Die 31-Jährige machte dabei deutlich, dass die Castingshow nichts für empfindliche Menschen sei. "Du solltest dich definitiv nicht schämen - auf gar keinen Fall. Aber du musst selbstbewusst sein und wirklich Selbstbewusstsein haben", erklärte Enisa auf Instagram. Die Macher der Show würden Dramen lieben und Dinge bewusst dramatischer machen, als sie eigentlich seien.

"Deshalb habe ich auch immer gesagt: Das ist nichts für jüngere Mädchen, die schnell verletzlich sind. Du sagst eine Sache und plötzlich kommt sie komplett anders rüber, weil alles so gedreht wird, dass es mehr Drama gibt", ergänzte die Ex-Kandidatin. Man müsse sich mental darauf einstellen, wenn man in eine solche Show gehe. Außerdem hätten kontaktfreudige Typen deutlich bessere Chancen als schüchterne Personen. "Je kontaktfreudiger du bist, desto besser - wenn du 'schüchtern' bist, schaffst du es meistens nicht (meiner Meinung nach)", schrieb Enisa weiter. Es gebe aber keinen Grund, schüchtern zu sein.

Trotz ihrer kritischen Worte ermutigte die Influencerin ihre Fans, ihre Träume zu verfolgen. "Entweder du schaffst es oder nicht, aber versuch es auf jeden Fall, wenn es etwas ist, das du wirklich willst. Wen interessiert schon, was andere Leute denken? Das Leben ist kurz", so Enisa. Die aktuelle Staffel von "Germany's next Topmodel" mit Heidi Klum (52) läuft derzeit bei ProSieben und kämpft mit sinkenden Quoten. Erst kürzlich markierte die Castingshow mit 430.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen und 11,6 Prozent Marktanteil den schwächsten Wert in der Geschichte des Formats.

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Instagram / enisa.bukvic Enisa Bukvic im Mai 2023

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Instagram / enisa.bukvic Enisa Bukvic im Juli 2023

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ProSieben/Daniel Graf Heidi Klum bei GNTM 2026