Imagewandel: Jason Derulo kehrt wildem Leben den Rücken zu

Jason Derulo (36) hat angekündigt, dass er mit seiner aktuellen Bühnenfigur abschließen möchte. Der Sänger, der derzeit auf seiner "The Last Dance Tour" in London auftritt, erklärte gegenüber der Zeitung The Sun: "Es ist der letzte Vorhang. Ein Abschied von dem Jason, den ihr alle kennt, und eine Einführung in das, was kommt." Er wolle etwas gänzlich Neues ausprobieren, betonte Jason. Seine Musik habe sich über die Jahre verändert, und nun sei die Zeit gekommen, auch sich selbst neu zu erfinden.

Im Gespräch mit der britischen Zeitung führte Jason aus, dass sich seine Musik mit ihm verändert habe. "Ich bin ein anderer Mensch als vor zehn Jahren. Die Musik macht das langsam mit. Sie beginnt, sich in etwas anderes zu verwandeln", erklärte er. Das Finale seiner aktuellen Tour versteht er als Doppelmoment aus Rückblick und Auftakt: eine Feier des Bisherigen und ein Türöffner für die nächste Ära. Parallel erinnerte der Sänger an einen Schlüsselmoment seiner Karriere: 2013 brach er sich bei Proben für die "Future History World Tour" den Nacken, musste sämtliche Termine streichen und sieben Monate pausieren. In Jamie Laings (37) "Great Company Podcast" nannte Jason diese Phase "die dunkelste Zeit" und erzählte, wie der sogenannte "Hangman's Break" ihn ausbremste und zu kompletter Neuordnung zwang.

Während seiner Genesung fand der Tänzer und Sänger Halt in einer festen Routine und stürzte sich in die Musikproduktion. Tägliche Studio-Sessions halfen ihm, sich aus dem emotionalen Tief zu kämpfen, und schließlich feierte er mit Hits wie "Talk Dirty" und "Wiggle" große Erfolge. Privat zeigt sich Jason als liebevoller Vater und widmet sich seit der Geburt seines Kindes einer ruhigeren Lebensweise. Der Schritt, seine "wilde Persona" hinter sich zu lassen, spiegelt auch seinen persönlichen und künstlerischen Reifeprozess wider, wie er selbst betont. Fans dürfen gespannt sein, in welche Richtung es ihn künftig ziehen wird.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Derulo, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Derulo, Juli 2020

Anzeige Anzeige

Getty Images Jason Derulo auf dem Rock in Rio Festival, September 2022