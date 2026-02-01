Katie Price erwägt wohl die Trennung von neuem Ehemann Lee

Katie Price (47) hat vor einer Woche für Schlagzeilen gesorgt, als sie in einer überraschenden Zeremonie in Dubai den Unternehmer Lee Andrews heiratete. Doch das vermeintliche Liebesglück könnte schon wieder ins Wanken geraten. Frühere Partnerinnen von Lee wenden sich angeblich verstärkt per Direktnachricht an die Reality-Ikone und erzählen ihr von negativen Erfahrungen mit Lee. "Katie wurde von DMs der Ex-Freundinnen ihres neuen Ehemanns überflutet, die sie davor warnen, wie er wirklich ist – und sie bitten, ihn zu verlassen. Diese Frauen haben keinerlei andere Motive, als sie davor zu bewahren, das Gleiche durchzumachen wie sie selbst", behauptet eine Quelle gegenüber Daily Mail.

Laut der Quelle nimmt Katie diese Warnungen mittlerweile sehr ernst: "Anfangs hat sie sie ignoriert und als verbittert und neidisch abgetan. Aber mittlerweile beginnt sie den Frauen zu glauben, weil sie so viele Informationen und Details darüber haben, was er ihnen angetan hat." Dennoch wolle sie das nicht öffentlich zugeben. "Und auch wenn sie langsam den Verdacht hegt, dass sie mit der Hochzeit mit einem Mann, den sie kaum kannte, einen Riesenfehler gemacht hat, gesteht sie das nicht ihren engsten Angehörigen ein. Sie ist da sehr, sehr stur", weiß der Informant.

Auch Katies Familie machte sich zuletzt große Sorgen um das Model. Laut The Sun wollten ihre Liebsten schon vor einigen Tagen dringend das Gespräch suchen, weil Lee ihnen vollkommen unbekannt war. "Sie haben geplant, sich heute zu einem ernsthaften Gespräch mit ihr zu treffen. Alle haben Angst, dass sie außer Kontrolle gerät. Sie haben diesen Mann nicht einmal kennengelernt und wenn sie ihn erst seit einer Woche kennt, könnte er jeder sein. Niemand wird ein Blatt vor den Mund nehmen", erklärte ein Insider gegenüber dem Magazin.

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeandrews Katie Price und Lee Andrews

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews und Katie Price im Januar 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / wesleeeandrews Katie Price und ihr neuer Ehemann Lee