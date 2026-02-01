Nach Sepsis-Schock: Guido Maria Kretschmer völlig erschlankt

Großer Auftritt nach großem Schrecken: Guido Maria Kretschmer (60) zeigte sich am Abend in Hamburg sichtlich schlanker – fünf Kilo weniger –, als er seine neue Kollektion in Kooperation mit der Serie "Bridgerton" präsentierte. Was war passiert? Während eines Aufenthalts auf Sylt hatte sich der Designer an einem Dorn einer Rose gestochen. Aus der unscheinbaren Verletzung entwickelte sich eine gefährliche Entzündung, die beinahe in eine Sepsis überging. Die Folge: wochenlange Krankheit, Klinikessen statt Candle-Light-Dinner, Termine abgesagt, viel Ruhe statt rotem Teppich. Jetzt ist Guido zurück – mit Romantik auf der Bühne und Gelassenheit im Blick.

Vor Ort sprach der Moderator offen über den Gesundheitsschock und den ungewollten Gewichtsverlust. "Ich war in Sylt und hatte mich gestochen, an so einer Rose, gar nicht geahnt, dass das so dramatisch werden könnte, dann ist das fast zu einer Sepsis geworden", sagte Guido bei der Präsentation. Die Rekonvaleszenz dauerte, die Pflegeroutine und Medikamente schlugen auf den Appetit, und so purzelten die Pfunde. Druck macht er sich deshalb nicht: "Ich will jetzt nicht zu laut rufen, morgen früh ist Sommer und dann seh ich aus wie früher. Also, ich weiß ganz genau, das wandert rum und ich hab's immer gerne genommen und... ja, guten Appetit dann halt, ne", erklärte der Designer. Während er in Hamburg die verspielte Eleganz seiner "Bridgerton"-Pieces zeigte, drehte sich im Publikum vieles um die Frage: Wie romantisch ist Guido eigentlich? "Oh ja, ich bin sehr romantisch, ich hab das gern. Ich glaube, wo Romantik ist, da gibt's auch nur friedliches Leben", sagte er dem Eventteam.

Privat setzt Guido seit Jahren auf eine Mischung aus Genuss, Nähe und Geborgenheit, statt auf strenge Regeln – ob bei der Ernährung oder im Alltag. Liebe und Romantik dürfen für ihn gerne auch durch den Magen gehen, gutes Essen gehört zu seinem Lebensgefühl. Auch bei seiner neuen "Bridgerton"-Kollektion schwingt diese Seite mit: opulente Stoffe, verspielte Details und jede Menge Anspielungen auf große Gefühle. Zwischen rosenverzierten Looks, Kerzenschein-Stimmung und verspielter Nostalgie wirkt der Designer an diesem Abend wie jemand, der eine ernste Erfahrung hinter sich gelassen hat und sich nun umso mehr an den schönen, genussvollen Momenten im Leben festhält.

Imago Guido Maria Kretschmer beim "Guido Maria Kretschmer for Bridgerton – The Regency Dinner"

Imago Guido Maria Kretschmer beim About You Fashion Circus in Berlin-Adlershof

Imago Bei der Premiere beim Filmfest Hamburg: Guido Maria Kretschmer im Cinemaxx Dammtor, 29.09.2025