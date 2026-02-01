Nach "Let's Dance": Anna Ermakova begeistert mit Tanz-Clip

Anna Ermakova (25) lässt nach ihrem Triumph bei Let's Dance nicht locker – im Gegenteil: Jetzt zeigt das Model auf Instagram, wie lässig sie auch fernab der TV-Bühne weiter über das Parkett wirbelt. In einem neuen Clip, den Anna kürzlich mit ihren Followern teilte, gibt sie rund dreißig Sekunden lang Vollgas: grazile Schritte, rasante Drehungen und spektakuläre Beinschwünge, als stünde sie wieder im Studio der Tanzshow. Unter das Video setzt die Tochter von Boris Becker (58) und Angela Ermakova nur den knappen Satz: "Sie hat getanzt." Mehr braucht es auch nicht – ihre Performance spricht für sich.

Dass Tanzen für Anna mehr ist als nur ein Hobby, hatte sie schon früher klargemacht. Zum Welttanztag erklärte sie vor einigen Jahren auf Social Media: "Tanzen bedeutet, Gefühle mit dem ganzen Körper zu spüren und auszudrücken. Beim Tanzen fühle ich mich frei und habe danach immer ein Lächeln im Gesicht. Ich bin dankbar für jeden Tanz, den ich machen durfte." Spätestens seit ihrem Sieg 2023 in der 16. Staffel von "Let's Dance" ist klar, wie ernst sie diese Worte meint. Gemeinsam mit Profitänzer Valentin Lusin (38) räumte sie damals Show für Show ab, holte im Finale den Titel "Dancing Star" und ließ sogar die Jury staunen: Motsi Mabuse (44), Jorge González (58) und Joachim Llambi (61) zückten ganze elfmal die Traumnote von 30 Punkten und machten Anna damit zur unangefochtenen Rekordhalterin der Show.

Damit schlug Anna die damalige Rekordhalterin Ella Endlich (41). Die Sängerin hatte sich 2019 gemeinsam mit Valentin Lusin ganze zehnmal die Jury-Bestwertung von 30 Punkten ertanzt und damit Geschichte bei "Let's Dance" geschrieben. Doch die 25-Jährige toppte dieses Kunststück: Im großen Finale holte das Model noch einmal die Höchstpunktzahl und verwies Ella mit ihrem neuen Punkterekord auf Platz zwei. Daniel Hartwich (47) fasste das Spektakel damals treffend zusammen: "Damit haben wir eine Siegerin nach Jury-Punkten. Dreimal dreißig Punkte!" Mit insgesamt elfmal der Traumnote 30 war Anna die einzige Kandidatin, die in einer finalen Show ganze 90 Punkte erreichte.

Getty Images Anna Ermakova, Model

Getty Images Anna Ermakova und Valentin Lusin bei "Let's Dance"

Getty Images Anna Ermakova und Valentin Lusin mit dem "Let's Dance"-Pokal