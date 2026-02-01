Natascha Ochsenknecht offen über Funkstille mit Jimi Blue

Natascha Ochsenknecht (61) hat in Berlin ihren neuen Podcast "Wondermom" vorgestellt – und zugleich ungewöhnlich offen über eine der schwersten Phasen mit Sohn Jimi Blue (34) gesprochen. Bei der abendlichen Präsentation, zu der die Reality-Bekanntheit mit frischer Ponyfrisur erschien, erklärte sie gegenüber RTL, dass zwischen ihr und Jimi Blue rund zwei Jahre lang kaum Kontakt bestanden habe. Die Mutter von drei Erwachsenen machte deutlich, dass es in solchen Situationen vor allem darum gehe, loszulassen, statt Druck aufzubauen. "Je mehr du Druck ausübst auf ein Kind, desto mehr zieht es sich zurück", sagte Natascha.

Im Gespräch verriet Natascha, dass sie zu ihrer Geduld zurückgefunden habe, als es mit Worten nicht weiterging. Briefe an ihren Sohn hätten schließlich die Distanz überbrückt. "Irgendwann muss man dann auch mal Abstand nehmen und das Beste hoffen", so die Reality-TV-Darstellerin. Rückblickend betonte sie, dass Druck und ständiges Einmischen oft nur das Gegenteil bewirken. Dieser Gedanke sei ihr durch die Erfahrungen klar geworden, die auch andere prominente Familien wie die Beckhams aktuell durchleben. Ihr Sohn Brooklyn (26) hat öffentlich Vorwürfe erhoben und den Kontakt zu den Eltern abgebrochen – Ähnlichkeiten, die auch Natascha nicht entgangen sind.

Die Krise hat die Beziehung zwischen Mutter und Sohn offenbar nachhaltig geprägt. Jimi Blue selbst erklärte bereits im letzten Jahr, dass er den Abstand gebraucht habe, weil man sich innerhalb der Familie nicht mehr zugehört habe. Für Natascha war dies eine der schwersten Phasen ihres Lebens. Dennoch bewahrt sie sich ihre optimistische Art. Die Schauspielerin und dreifache Mutter ist vor allem für ihren schillernden Lebensstil und ihren offenherzigen Umgang mit persönlichen Themen bekannt. Ihr neuer Podcast gibt also nicht nur Einblicke in ihre Erfahrungen als Mutter, sondern handelt auch von Versöhnung und dem Aufrechterhalten von Familienwerten – Themen, die allen Eltern bekannt vorkommen dürften.

Anzeige Anzeige

Getty Images Natascha Ochsenknecht und Jimi Blue, 2017

Anzeige Anzeige

Imago Natascha Ochsenknecht präsentiert ihr Label NO mit Jimi Blue Ochsenknecht, Cheyenne Ochsenknecht und Wilson Gonzales Ochsenknecht, November 2021

Anzeige Anzeige

IMAGO / Panama Pictures Natascha Ochsenknecht, TV-Persönlichkeit