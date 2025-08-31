"Zeit gelassen": Sarah Franssens Tochter ist endlich da

Sarah Franssen hat allen Grund zur Freude: Die Influencerin hat ihr erstes Kind zur Welt gebracht! Auf Instagram verkündete die frischgebackene Mama stolz die Geburt ihrer Tochter Cleo Amalia. Gemeinsam mit ihrem Partner Henri teilt sie ein Bild aus dem Krankenhaus, das sie zusammen mit der kleinen Cleo zeigt. "Sie hat sich Zeit gelassen und kam mit 58 cm und 4200 g auf die Welt", schreibt Sarah unter den Beitrag.

Doch die verspätete Ankunft ihrer Tochter bringt auch kleine Startschwierigkeiten mit sich: Sarah verrät, dass die Strampler, die sie bereits vor der Geburt für ihr Kind gekauft hatte, schlicht zu klein für Cleo waren. Nähere Details zur Geburt behält die Familie vorerst für sich, kündigt aber an, in den kommenden Tagen mehr erzählen zu wollen. "Ein ausführlicher Geburtsbericht folgt noch", lässt die Influencerin ihre Fans wissen. Bis dahin wolle sie jedoch erst einmal Offline-Zeit zusammen mit ihrer kleinen Familie genießen.

Cleo Amalias verspätete Ankunft rundet das Kapitel einer besonderen Schwangerschaft ab, die für Sarah neben der Vorfreude auch einige Herausforderungen mit sich brachte. Bis kurz vor der Geburt scherzte die Influencerin noch darüber, dass ihr Baby es sich offenbar besonders gemütlich gemacht hatte. Begleitet von typischen Beschwerden wie Rückenschmerzen blieb ihre Freude über das bevorstehende Ereignis jedoch ungebrochen. Umso schöner ist es nun zu sehen, dass für sie und Henri der Traum von ihrer kleinen Familie Wirklichkeit wird.

Instagram / sarahfranssen Influencerin Sarah Franssen, Oktober 2021

Instagram / sarahfranssen Henri und Sarah Franssen mit ihrem Neugeborenen, August 2025

Instagram / sarahfranssen Sarah Franssen, ihr Partner Henri und ihre Tochter Cleo Amalia

