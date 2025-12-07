Kennen Sarah Franssen und Henri schon Geschlecht des Babys?

Sarah Franssen kann ihr Glück kaum fassen: Nachdem sie im August erstmals Mutter geworden ist, erwartet die Influencerin nur wenige Monate später erneut Nachwuchs. Im Gespräch mit Promiflash verriet sie, dass sie und ihr Partner Henri das Geschlecht des zweiten Babys derzeit noch nicht kennen. "Das Geschlecht wissen wir noch nicht und sobald wir es wissen, wird es unsere Familie erfahren und dann Instagram", plauderte die Fitness-Liebhaberin aus.

Auch über die Namensfrage hat sich das Paar bereits Gedanken gemacht. Sarah erzählte, dass sie und Henri seit Jahren Namen für ein weiteres Kind im Kopf haben, sowohl für einen Jungen als auch für ein Mädchen. Details zu ihrer Auswahl verriet sie jedoch nicht. "Einen Namen haben wir schon seit Jahren für noch ein Mädchen oder einen Jungen", betonte sie im Promiflash-Interview. Für Sarah und Henri scheint alles gut durchdacht zu sein.

Im Gespräch mit Promiflash verriet Sarah zudem über die Schwangerschaft: "Wir wissen es seit drei Wochen ungefähr." Besonders emotional sei der Moment gewesen, als sie den Schwangerschaftstest gemeinsam mit ihrem Partner machte. "Es hat mich überrascht, wie schnell es wieder geklappt hat", gab sie offen zu. Dass die Schwangerschaft kein Zufallstreffer war, bestätigte sie ebenfalls: "Die Schwangerschaft war ebenfalls geplant, ich finde einen kleinen Abstand ganz toll." Ihre erste Tochter namens Cleo darf sich schon bald über eine Schwester oder einen kleinen Bruder freuen.

Instagram / sarahfranssen Sarah Franssen, Dezember 2025

Instagram / sarahfranssen Sarah Franssen, ihr Partner Henri und ihre Tochter Cleo, Oktober 2025

Instagram / sarahfranssen Sarah Franssen, ihr Partner Henri und ihre Tochter Cleo Amalia

