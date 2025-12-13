Diese Schwangerschaftssymptome hat Sarah Franssen aktuell

Sarah Franssen (27) wurde im August erstmals Mama und erwartet wieder Nachwuchs. Nur wenige Monate nach der Geburt ihrer Tochter Cleo hat die Influencerin ihre zweite Schwangerschaft bestätigt. Im Gespräch mit Promiflash verrät Sarah, dass sie sich ähnlich wie bei ihrer ersten Schwangerschaft fühlt: "Ich bin sehr müde und esse wieder ganz viele Milchschnitten. Esse sie sonst auch immer, aber jetzt ist der Konsum angestiegen, haha." Besonders bemerkenswert: Ihre Periode war seit der Geburt von Cleo nicht zurückgekehrt, weshalb sie die erneute Schwangerschaft nicht sofort erkannte.

Ein Schlüsselmoment war es, als ihr Partner Henri bemerkte, dass Sarah schnell müde wurde, wie sie im Promiflash-Interview erzählt: "Ich war extrem müde." Ihre Veränderung führte schließlich dazu, dass sie die glückliche Nachricht offiziell machte. Obwohl sich Sarah nicht genauer zu weiteren Details äußerte, betonte sie mit einem Augenzwinkern ihre Vorliebe für Milchschnitten während der Schwangerschaftszeit, eine Parallele, die sie schon bei Cleo bemerkte.

Bereits vor wenigen Tagen teilte Sarah auf Instagram die große Neuigkeit mit ihrer Community. Mit den Worten "1 + 1 = 4. Drei Monate ist die Geburt von Cleo her – und zuerst dachte ich, dass wir noch etwas warten, aber es hat sich einfach richtig angefühlt, und wir sind mehr als glücklich" machte die Influencerin ihre zweite Schwangerschaft öffentlich. Der frischgebackene Papa ließ es sich nicht nehmen, die Liebesbotschaft in den Kommentaren noch zu verstärken: "Ich liebe euch drei!"

Instagram / sarahfranssen Sarah Franssen, Dezember 2025

Instagram / sarahfranssen Sarah Franssen, ihr Partner Henri und ihre Tochter Cleo Amalia

Instagram / sarahfranssen Sarah Franssen, ihr Partner Henri und ihre Tochter Cleo, Oktober 2025