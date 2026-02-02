"Deadpool 4": Ryan Reynolds plant Rückkehr in Marvel-Welt

Ryan Reynolds (49) rückt die Fortsetzung von Deadpool wieder in den Fokus. Der Schauspieler, der nach dem Film Deadpool & Wolverine auf unbestimmte Zeit eine Pause von seinen Auftritten im Marvel-Universum eingelegt hatte, soll "Deadpool 4" laut einem Bericht des Branchen-Newsletters Puck nun zu seiner obersten Priorität gemacht haben. Währenddessen bereiten die Regie-Brüder Joe und Anthony Russo (55) bereits den nächsten großen MCU-Blockbuster vor: Avengers: Doomsday soll am 16. Dezember 2026 in die Kinos kommen. Ein erster Teaser sorgt unterdessen für zusätzliche Spannung, denn darin tauchen gleich mehrere X-Men-Legenden auf – sehr zur Freude der Marvel-Fans, die nun auf ein spektakuläres Wiedersehen mit Deadpool hoffen.

Im Teaser zu "Avengers: Doomsday" sind Patrick Stewart (85) als Professor Charles Xavier, Ian McKellen (86) als Magneto und James Marsden (52) als Cyclops zu sehen. Genau hier wird es spannend für Deadpool-Fans: Ryan hatte bereits im Gespräch mit dem Time Magazine verraten, dass er an einem "Ensemble-Stück" für seine Kultfigur arbeitet. Gleichzeitig bremste er damals die Erwartungen: "Wenn Deadpool ein Avenger oder ein Mitglied der X-Men wird, sind wir am Ende angelangt; das ist die Erfüllung seines Wunsches – und das können wir ihm [noch] nicht geben", sagte er dem Magazin. Parallel spielte er sogar mit dem Gedanken, als "fünftes Rad am Wagen" in einem möglichen "Gambit"-Film mit Channing Tatum (45) aufzutauchen. Jetzt klingt jedoch alles nach einer echten "Deadpool"-Fortsetzung – viele Fans hoffen trotzdem auf ein krachendes X-Men-Team-up.

Abseits der Leinwand ist Ryan nicht nur als Schauspieler, sondern auch als Produzent und Unternehmer bekannt. Der vierfache Vater teilt mit seiner Frau, der Schauspielerin Blake Lively (38), eine enge Verbindung zu kreativen Projekten und der Welt des Entertainments. Trotz seiner Auszeit von der Marvel-Welt war Ryan stets aktiv – sei es durch Werbeprojekte, unternehmerische Vorhaben oder als engagierter Vater. Dass er sich nun wieder mit Begeisterung der Figur des Deadpool widmet, dürfte nicht nur Fans erfreuen, sondern auch zeigen, wie sehr er selbst an diesem unkonventionellen Charakter hängt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Ryan Reynolds, 2025

Anzeige Anzeige

Landmark Media Press and Picture/ ActionPress "Deadpool" mit Ryan Reynolds

Anzeige Anzeige

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds, April 2025