Kim Kardashian zeigt Lewis den Familienalltag hautnah

Kim Kardashian (45) und Lewis Hamilton (41) machen den nächsten großen Schritt: In Los Angeles wurde das Paar nun erstmals gemeinsam mit Kims Kindern Saint, Chicago und Psalm bei einem Familiendinner gesichtet. Auch Kris Jenner (70) und Lewis' Mutter Carmen Larbalestier waren im angesagten Nobu-Restaurant in Malibu mit von der Partie. Laut Daily Mail kam es dabei zu einer besonders herzlichen Szene: Der Rennfahrer legte seinen Arm um den zehnjährigen Saint, während Kim ihre Tochter Chicago und Sohn Psalm an der Hand hielt. Fotos, die der Zeitung vorliegen, zeigen die Patchwork-Runde beim Verlassen des Restaurants.

Lewis, der in einem weißen Trainingsanzug unterwegs war, übernahm am Ende ganz selbstverständlich das Steuer und fuhr die Familie nach Hause. Kim, die einen figurbetonten Bleistiftrock und eine graue, kurze Jacke sowie hohe Riemchensandalen und eine große Sonnenbrille trug, nahm auf dem Beifahrersitz Platz. Der Abend in Malibu reiht sich in eine Serie gemeinsamer Auftritte ein. Kim und Lewis kennen sich seit Jahren, sollen seit Dezember 2025 liiert sein und machten ihre Beziehung beim Super Bowl öffentlich. Zuletzt wurden die beiden Arm in Arm beim Coachella-Festival gesichtet. Damals hatte Kims älteste Tochter North das Paar begleitet, die nun beim gemeinsamen Dinner fehlte.

Dass die Beziehung der beiden ernst ist, zeigt auch ein weiterer Schritt: Kim soll für ein Treffen mit Lewis eigens einen rund 18.000 Kilometer langen Hin- und Rückflug nach London auf sich genommen haben, um nur 24 Stunden mit ihm zu verbringen. Dabei geht es den beiden offenbar nicht nur ums Private. Zuletzt hieß es, Kim und Lewis arbeiteten an einer gemeinsamen Marke und legten Wert darauf, ihre Stärken zu verbinden. Die finanziellen Mittel sollen beim gemeinsamen Projekt von beiden kommen. Ein Insider erklärte gegenüber Y! Entertainment, die Unternehmerin wolle sich nicht als Goldgräberin darstellen lassen, die auf Lewis' Konto aus ist. Vielmehr möchte sich das Paar ein gemeinsames Leben aufbauen – beruflich und vor allem privat. Daher suchen und genießen sie augenscheinlich immer wieder Momente, in denen Familie und Nähe Vorrang haben.

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Getty Images Lewis Hamilton und Kim Kardashian, November 2021

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian zum Geburtstag ihres Sohns Psalm 2026

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Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit Tochter Chicago, März 2026