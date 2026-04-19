Justin Baldoni fordert Offenlegung von Blakes Vermögen

Im Rechtsstreit zwischen Justin Baldoni (42) und Blake Lively (38) gibt es eine neue Entwicklung. Der Schauspieler und Regisseur hat beim zuständigen New Yorker Gericht Dokumente eingereicht, in denen er fordert, dass Blakes Vermögen und ihre Einkommensquellen im bevorstehenden Prozess thematisiert werden dürfen. Wie TMZ berichtet, begründet Justin dies damit, dass die Schauspielerin selbst Finanzielles ins Spiel gebracht habe: Blake behauptet, durch eine angebliche Verleumdungskampagne gegen sie einen Schaden von 161 Millionen Dollar erlitten zu haben.

In seinen Unterlagen geht Justin noch weiter und fordert, dass auch das Einkommen von Blakes Ehemann Ryan Reynolds (49) zur Sprache kommen soll. Blake lehne Rollenangebote ab, die mit Ryans Drehplan kollidieren – insbesondere dann, wenn er für seine Filme mehr verdiene als sie. Darüber hinaus setzt sich Justin dafür ein, dass Ryans Nicepool-Figur aus "Deadpool & Wolverine" im Prozess thematisiert werden darf. Die Figur soll zeigen, dass sein Image bereits durch einen Hollywood-Blockbuster öffentlich beschädigt wurde – und dass er deshalb ein Krisenmanagement-Team engagierte, nicht etwa um Blake zu schaden, wie diese behauptet. Blake hatte zuvor beantragt, beide Punkte – ihr Vermögen und die Nicepool-Figur – vom Prozess auszuschließen.

Der Gerichtstermin ist für den 18. Mai vor dem Bundesgericht in Manhattan angesetzt. Von ursprünglich 13 Klagen Blakes gegen Justin hat eine Richterin bereits 10 abgewiesen, darunter Belästigungs- und Verleumdungsvorwürfe. Übrig geblieben sind Klagen wegen Vertragsbruchs sowie Vergeltungsmaßnahmen. Zuletzt sorgte Blake für Aufsehen, als sie einen Videoclip aus dem Jahr 2017 als Beweisstück einreichte, in dem Justin selbst schilderte, wie er Britney Spears (44) bei Dreharbeiten mit einer Umarmung überrumpelte und sich anschließend fragte, ob er sie damit belästigt habe.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Justin Baldoni und Blake Lively

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Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der Time100-Gala 2025

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Getty Images Justin Baldoni verlässt nach einer Vergleichskonferenz das Bundesgericht in New York, an seiner Seite Emily Baldoni