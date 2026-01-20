Blake Lively schwärmt: Ryan ist Ehemann & "bester Freund"

Blake Lively (38) hat im Podcast "The Beauty of Tomorrow" von WWD enthüllt, wie tief die Verbindung zu ihrem Ehemann Ryan Reynolds (49) wirklich geht. Die Schauspielerin sprach offen über ihre Partnerschaft und ließ dabei tief blicken: Sie betrachtet den Deadpool-Star nicht nur als Ehemann und Vater ihrer Kinder, sondern vor allem als ihren besten Freund. "Wir reden ständig über unsere Arbeit. Wir sind wirklich Partner in allem", so der Gossip Girl-Star. Seit ihrer Hochzeit 2012 haben Blake und Ryan bewiesen, dass sie nicht nur vor der Kamera, sondern auch hinter den Kulissen ein perfektes Team bilden. Die beiden lernten sich beim Dreh des Superhelden-Films "Green Lantern" kennen und verliebten sich, obwohl sie damals beide in anderen Beziehungen waren.

Blake verriet ein süßes Detail aus ihrem gemeinsamen Leben: Selbst beim Kaffeekochen holen sie sich gegenseitig Feedback. "Wenn ich Kaffee mache, frage ich ihn: 'Was hat dir daran gefallen? Welche Details sind dir aufgefallen?' Wir sind sehr neugierige Menschen", erzählte Blake mit einem Lächeln in der Stimme. Und damit nicht genug: Während sie über den Start ihrer Haarpflege-Marke und Düfte sprach, erzählte die Unternehmerin, wie sehr Ryan in ihre Projekte eingebunden ist. "Nichts, was ich tue, ist ohne ihn", sagte Blake. Ryan sei nicht nur ihr Sparringspartner, sondern auch ihr Versuchskaninchen: Er teste ihre Formeln, klaue ihre Düfte aus dem Bad und habe sogar schon als "Teststrähne" hergehalten. Ihre vier Kinder – die Töchter James (11), Inez (9) und Betty (6) sowie Sohn Olin (2) – sind ebenfalls ein ständiges Projekt der Liebe, an dem beide Eltern kontinuierlich arbeiten. Blake erklärte: "Unsere Familie ist etwas, bei dem wir ewig versuchen herauszufinden, wie wir es besser machen können."

Abseits der Liebeserklärungen begleitet Blake derzeit ein ernstes Thema: Ihr Rechtsstreit mit It Ends With Us-Regisseur und Co-Star Justin Baldoni (41) läuft weiter, der Prozess ist für Mai 2026 angesetzt. Blake hatte im Dezember 2024 Klage wegen sexueller Belästigung und Vergeltungsmaßnahmen eingereicht, was Justin bestreitet. Seine Gegenklage wegen Verleumdung und Erpressung gegen Blake und Ryan wurde inzwischen von einem Gericht abgewiesen. In einem früheren Statement bekräftigte die Schauspielerin: "Ich bin entschlossener denn je, mich weiterhin für das Recht jeder Frau einzusetzen, sich für ihren Schutz einzusetzen, einschließlich ihrer Sicherheit, ihrer Integrität, ihrer Würde und ihrer Geschichte." Ryan hält sich aus öffentlichen Kommentaren heraus, ist laut Blake hinter den Kulissen jedoch eine feste Stütze.

Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds, April 2025

Instagram / vancityreynolds Ryan Reynolds und Blake Lively, Februar 2025

Cindy Ord/Getty Images, Cindy Ord/Getty Images Blake Lively und Justin Baldoni