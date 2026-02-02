Erfolgreichster Rapper: Kendrick Lamar bricht Grammy-Rekord

Kendrick Lamar (38) erlebt bei den Grammy Awards 2026 in Los Angeles einen historischen Abend: Der Rapper sichert sich gleich mehrere Trophäen und schreibt dabei Musikgeschichte. Am Sonntagabend, dem 2. Februar, wird Kendrick zunächst für sein Rap-Album "GNX" ausgezeichnet, später holt er sich mit dem Song "Luther" mit SZA (36) den Preis für die Aufnahme des Jahres. Insgesamt kommt er so auf 27 Grammys und übertrifft damit den bisherigen Rekordhalter Jay-Z (56), der 25 Auszeichnungen vorweisen konnte. Vor laufenden Kameras nimmt Kendrick die Goldgrammophone im Blitzlichtgewitter entgegen – umgeben von Kolleginnen und Kollegen, Familie und seinem engen musikalischen Umfeld.

Im Saal ist zu spüren, wie besonders dieser Moment für den Musiker ist. "Ich bin nicht gut darin, über mich selbst zu sprechen, aber ich drücke mich durch die Musik aus", sagt Kendrick in seiner Dankesrede auf der Bühne, wie der Sender CBS überträgt. Er richtet warme Worte an seine Mitnominierten: "Es ist Tyler, Clipse. Das sind meine Brüder in dieser Kategorie. Was geht Push man, Malice man." Dazu schwört er die Szene auf ein gemeinsames Selbstverständnis ein: "Hip-Hop wird immer hier sein. Wir werden in diesen Anzügen sein, wir werden gut aussehen, wir werden unsere Leute bei uns haben, wir werden die Kultur bei uns haben." Bereits früher am Abend hat Kendrick unter anderem die Grammys für die beste Rap-Performance für "Chains & Whips" mit Clipse, Pusha T (48), Malice und Pharrell Williams (52), für die beste Melodic-Rap-Performance für "Luther" und für den besten Rap-Song für "tv off" eingesammelt – seine Rekordzahl an Auszeichnungen könnte im Laufe der Show noch weiter wachsen.

Abseits der aktuellen Rekordnacht ist Kendrick längst mehr als nur ein weiterer erfolgreicher Rapper. Spätestens seit "Not Like Us", mit dem er in der Vergangenheit nicht nur die Charts dominierte, sondern auch eine juristische Auseinandersetzung mit auslöste, wird der Musiker als kompromissloser Erzähler seiner Szene wahrgenommen. In Interviews betont er immer wieder, wie sehr ihn Loyalität und langjährige Weggefährten prägen – dazu zählen auch Künstler wie Pusha T und Malice, mit denen er nun die Bühne teilt. Die enge Verbundenheit innerhalb dieses Kreises zeigt sich nicht nur in gemeinsamen Songs, sondern auch im freundschaftlichen Ton, den Kendrick in seinen Danksagungen anschlägt. Für viele Fans entsteht so das Bild eines Superstars, der seinen größten Triumph lieber mit seinem Umfeld und der Hip-Hop-Community teilt, als ihn nur für sich zu beanspruchen.

Getty Images Kendrick Lamar bei den Grammys 2025

Getty Images Kendrick Lamar und SZA beim Super Bowl, Februar 2025

Getty Images Kendrick Lamar im Juni 2024