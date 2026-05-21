Erstmals in L.A.: Diese GNTM-Kandidaten ziehen ins Finale

Final-Alarm in Los Angeles: Die finalen Kandidaten von Germany's Next Topmodel stehen fest! Wie in der ProSieben-Show zu sehen war, drehte sich in der neuesten Ausgabe vor dem Showdown alles um einen Entscheidungswalk, bei dem die Models zeigen sollten, was sie auf ihrer gesamten GNTM-Reise gelernt haben. Eingekleidet wurden sie von Highfashiondesigner LaQuan Smith, unterstützt wurde Heidi Klum (52) am Jurypult von Supermodel Candice Swanepoel (37) und Head Editor vom Magazin Harper's Bazaar, Kerstin Schneider. Aurélie eröffnete die Runway-Show, Tony schloss sie als Last Face ab. Am Ende vergab Heidi die begehrten Finaltickets an drei Frauen und drei Männer – die Entscheidung fiel nach Walk und Shooting-Leistung.

Bei den Frauen lösten Anna, Aurélie und Daphne ihr Ticket. Candice zeigte sich bei Anna zunächst zurückhaltend, doch Heidi Klum wertete den Auftritt hoch: Es sei "generell einer ihrer besten Walks", sagte sie in der Sendung. Für Anika war im Halbfinale Schluss. Sie verabschiedete sich sichtlich gerührt von Heidi: "Danke für alles. Danke für die Zeit. Danke, dass du an mich geglaubt hast", sagte sie vor den Kameras. Bei den Männern setzten sich Godfrey, Ibo und Tony durch. Luis zeigte einen starken Auftritt, den Candice als absolut Fashion-Week-tauglich einschätzte, musste aber trotzdem gehen. Ibo feierte seinen Moment euphorisch: "Es war richtig geil. Es war einfach DER Walk", jubelte er in der ProSieben-Show. Godfrey wirkte dagegen angespannt, was auch am Blick der Jury nicht vorbeiging. Zum Abschied fand Heidi für Luis klare Worte: "Ich bin mir so sicher, dass du Karriere machen wirst", verabschiedete sie ihn in der Sendung.

Für viele Kandidaten war der Abend eine emotionale Zäsur ihrer GNTM-Reise. Anika betonte, wie stolz sie auf ihre Entwicklung ist, und Luis nahm das Aus gefasst hin. Dass die Models in Looks von LaQuan Smith liefen und Candice Swanepoel als Gastjurorin jede Bewegung genau beobachtete, verlieh dem Halbfinale zusätzliches Rampenlicht-Flair. Während sich die Finalisten jetzt auf den großen Abend vorbereiten, bleibt von diesem Stopp in Los Angeles vor allem eines hängen: starke Walks, ehrliche Reaktionen und bewegende Dankesworte – ein Zwischenfazit voller persönlicher Momente.

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ProSieben/Max Montgomery Die Top 8 GNTM-Kandidaten beim Entscheidungswalk im Halbfinale

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ProSieben/Max Montgomery GNTM-Kandidatin Anika beim Entscheidungswalk im Halbfinale

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ProSieben/Max Montgomery GNTM-Kandidaten Tony, Anna, Ibo, Aurélie und Daphne

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