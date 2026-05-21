Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Stars
Deutsche Stars
Heidi Klum
Heidi Klums XXL-Ausschnitt wird in Cannes zum Blickfang

Heidi Klums XXL-Ausschnitt wird in Cannes zum Blickfang

- Promiflash Redaktion
Lesezeit: 2 min

Heidi Klum (52) zog bei der amfAR-Gala in Cannes mal wieder alle Blicke auf sich. Gemeinsam mit ihrem Sohn Henry Samuel (20) und Ehemann Tom Kaulitz (36) posierte das Model auf dem Red Carpet – doch vor allem ihre spektakuläre Robe stand im Mittelpunkt. Die schwarze XXL-Kreation setzte mit ihrem ausladenden Rock und dem eng geschnürten Korsagenoberteil ein echtes Fashion-Statement. Das Kleid betonte Heidis Dekolleté und sorgte mit den silbernen Schnürdetails für einen dramatischen Hingucker.

Während Heidi in ihrer opulenten Ballrobe glänzte, hielt sich Sohn Henry modisch eher schlicht. Er erschien in einem schwarzen Anzug mit auffälligen goldenen Verzierungen und dunkler Sonnenbrille. Tom setzte ebenfalls auf einen komplett schwarzen Look und strahlte an der Seite seiner Frau mit den Fotografen um die Wette. Die Familie wirkte bestens gelaunt und zeigte sich eng vertraut auf dem roten Teppich. Schon in den vergangenen Tagen hatte Heidi bei den Filmfestspielen mit ihren Outfits für Gesprächsstoff gesorgt. Ob in goldenen Korsagenlooks oder figurbetonten Roben – das Model präsentierte in Cannes einen glamourösen Fashion-Moment nach dem anderen.

Schon in den vergangenen Tagen hatte Heidi bei den Filmfestspielen mit ihren Outfits für Gesprächsstoff gesorgt. Ob in goldenen Korsagenlooks oder figurbetonten Roben – das Model präsentierte in Cannes einen glamourösen Fashion-Moment nach dem anderen. Auch Sohn Henry, der aus ihrer früheren Ehe mit Sänger Seal stammt, begleitete seine berühmte Mutter zuletzt häufiger zu Events und sammelte selbst erste Erfahrungen in der Modewelt.

Heidi Klum bei der amfAR Gala Cannes 2026 im Hotel du Cap-Eden-Roc, präsentiert von Chopard
Getty Images
Heidi Klum bei der amfAR Gala Cannes 2026 im Hotel du Cap-Eden-Roc, präsentiert von Chopard
Henry Samuel, Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der amfAR Gala Cannes 2026 im Hotel du Cap-Eden-Roc
Getty Images
Henry Samuel, Heidi Klum und Tom Kaulitz bei der amfAR Gala Cannes 2026 im Hotel du Cap-Eden-Roc
Heidi Klum bei der amfAR Gala Cannes 2026 im Hotel du Cap-Eden-Roc in Cap d’Antibes
Getty Images
Heidi Klum bei der amfAR Gala Cannes 2026 im Hotel du Cap-Eden-Roc in Cap d’Antibes
Wie gefällt euch Heidis XXL-Robe bei der amfAR-Gala?
In diesem Artikel