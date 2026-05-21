Meilenstein: Jax Taylor feiert anderthalb Jahre Nüchternheit

Jax Taylor (46) hat auf Instagram einen bedeutenden Meilenstein in seiner Nüchternheitsreise gefeiert. Der Realitystar, bekannt aus "Vanderpump Rules" und "The Valley", gab in einem emotionalen Beitrag am Montag bekannt, dass er seit anderthalb Jahren clean ist. Besonders symbolträchtig: Er kehrte dabei als ehemaliger Patient zur Einrichtung zurück, in der er sich im vergangenen Sommer für 90 Tage in Behandlung befunden hatte – und nahm dort an einem Fünf-Kilometer-Lauf anlässlich des Mental Health Awareness Month teil.

"Diese Woche war ein 'Full Circle'-Moment für mich", schrieb Jax zu seinen Fotos und einem Video des Laufs und gab zu: "Diese Reise war nicht einfach, aber sie war es wert, und ich bin sehr dankbar, diese Woche 1,5 Jahre Nüchternheit zu feiern." Unter dem Beitrag sammelten sich zahlreiche Glückwünsche – darunter von Realitystar Zac Clark, der schrieb: "Ich drücke dir die Daumen für anhaltende Nüchternheit. Weiter so." Moderatorin Keltie Knight (44) klatschte per Emoji Beifall, und auch Fans meldeten sich zu Wort. "Wir sind so stolz auf dich!", hieß es aus der Community.

Vor rund elf Monaten hatte seine Ex Brittany Cartwright (37) Jax jedoch schwere Vorwürfe gemacht. In "The Valley" hatte Brittany erzählt, sie habe nach seiner Entlassung aus einer Reha-Einrichtung zahlreiche Nachrichten bekommen. Demnach sei Jax kurz darauf wieder in einer Bar gesehen worden, "betrunken und in weiblicher Gesellschaft". Als sie ihn damit konfrontierte, bestritt Jax die Vorwürfe: "Ich war nicht betrunken, ich bin früh nach Hause gegangen."

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Getty Images Jax Taylor im Oktober 2024

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Getty Images Jax Taylor im Februar 2025

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Getty Images Brittany Cartwright und Jax Taylor im August 2019