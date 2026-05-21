"Ex on the Beach"-Teilnehmerin Olivia Laurea ist verlobt

Olivia Laurea hat sich verlobt – und ihr Jawort vor einer absolut traumhaften Kulisse gegeben. Auf Instagram zeigt die ehemalige Kandidatin der ersten Staffel von Ex on the Beach jetzt in einer neuen Bilderreihe den besonderen Moment, als ihr Partner Ashkan Saberian ihr die entscheidende Frage stellte. Die Bilder zeigen die beiden vor der malerischen Kulisse Zyperns, mit blauem Meer, glitzernden Wellen und einer atemberaubenden Küstenlandschaft im Hintergrund. Das Paar steht vor einem riesigen Blumenarrangement in Form eines Herzbogens, darunter die Worte "Marry Me".

Zu den Fotos schreibt Olivia, die bei ihrer "Ex on the Beach"-Teilnahme durch eine Backpfeife für Aufsehen sorgte, die emotionalen Worte: "Gottes Plan war schöner als meiner. Das einfachste Ja." Mit diesem Satz macht die Realitybekanntheit deutlich, wie selbstverständlich sich der Antrag und ihr "Ja" für sie angefühlt haben. Auf den Schnappschüssen lachen die frisch Verlobten in die Kamera, halten sich eng umschlungen und wirken rundum glücklich. Unter dem Post sammelten sich in Windeseile unzählige Kommentare ihrer Community. Viele Follower beglückwünschen das Paar zu diesem Schritt in ihrer Beziehung und hinterlassen liebevolle Nachrichten wie: "Noch einmal von Herzen alles, alles, alles Liebe für euer gemeinsames Leben!" oder "Herzlichen Glückwunsch euch beiden, ich freue mich sehr für euch." Ein Fan fasst die Stimmung unter dem Beitrag kurz und knapp zusammen: "Baby wird heiraten!" – dazu jede Menge Herz-Emojis.

Details zu einem möglichen Hochzeitsdatum oder Feierplänen verrieten die zwei bisher nicht. Im Mittelpunkt stehen vorerst die Freude über den Antrag und der symbolische Ring an Olivias Hand. Viele Fans begleiten die Romanze der beiden seit den ersten gemeinsamen Fotos. Mit den Verlobungsbildern von Zypern fügt Olivia ihrem Liebesglück nun ein weiteres Kapitel hinzu und lässt ihre Community ganz nah daran teilhaben.

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Instagram / olivia.laurea Olivia Laurea lächelt in die Kamera, Dezember 2025

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Instagram / olivia.laurea Olivia Laurea im Auto mit ihrem Verlobten Ashkan Saberian im April 2025

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Instagram / olivia.laurea Olivia Laurea sitzt in einem Café

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