Giuliano Lorenzo will Ariel nicht mit Anrufen unterstützen

Giuliano Lorenzo Hediger macht seinem Ärger Luft – und das öffentlich. In seiner Instagram-Story erklärt der Reality-TV-Star, warum er Ex-Partnerin Ariel derzeit nicht im Dschungelcamp mit Anrufen unterstützen will. Der Anlass: zahlreiche Nachrichten von Fans, die kein Verständnis für seine Zurückhaltung haben. Giuliano schreibt, er sei direkt nach der Sendung außer sich gewesen. Seine Sicht auf die Dinge sei im TV vor einem Millionenpublikum erzählt – und dabei verfälscht worden. "Ich lese oft, dass Leute es krass finden, dass ich nicht für sie anrufen werde. In der Stunde danach war ich maximal wütend. Es wurde einfach vor ganz Deutschland meine Geschichte erzählt – und dann auch noch gelogen", hält er fest. Mit Blick auf die Zuschauerabstimmung zieht er deshalb eine klare Grenze: "Und jetzt soll ich da sitzen und sagen 'Ja, ich rufe für die an'?"

Weiter erklärt der TV-Bekannte, Ariel habe ihn einst vor eine Entscheidung gestellt, die ihn bis heute schwer beschäftigt. "Sie hat mich vor eine Wahl gestellt und die Entscheidung, die ich getroffen habe, wird mich mein ganzes Leben lang belasten", schreibt Giuliano in seiner Story. Details lässt er offen, doch der Tenor ist eindeutig: Die TV-Darstellung der gemeinsamen Vergangenheit empfindet er als unfair. Dass viele Fans nun von ihm erwarten, trotzdem für Ariel zu voten, stößt bei ihm auf Unverständnis. Gleichzeitig machen seine Worte deutlich, dass es ihm nicht um das Camp an sich geht, sondern um die persönliche Geschichte, die aus seiner Sicht falsch wiedergegeben wurde. Unterstützung per Telefon? Für Giuliano aktuell keine Option.

Bereits in den vergangenen Tagen hatten Zuschauer online heftig über Ariels Aussagen zu diskutiert. Vor allem der Eindruck widersprüchlicher Erzählungen stand im Raum und sorgte für scharfe Reaktionen. Giuliano, der abseits des Reality-Trubels auch als Musiker in Erscheinung tritt, präsentiert sich in seinen Posts als jemand, dem der Schutz seiner Geschichte und seines Kindes wichtig ist. Ariel wiederum pflegt in sozialen Medien einen nahbaren Ton und teilt häufig Einblicke in ihren Alltag. Beide waren als Paar lange ein Thema in der Szene und bleiben es nun als Ex-Partner – nicht zuletzt, weil viele Follower beide schon über Jahre durch Höhen und Tiefen begleiten und die emotionalen Zwischentöne ihres Miteinanders genau beobachten.

Collage: Instagram / lostbvtterflyy, RTL Collage: Giuliano Lorenzo Hediger und Ariel

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Hediger und seine Tochter Ileyna, September 2025

Instagram / lostbvtterflyy Giuliano Lorenzo Hediger mit seiner Ex Ariel und der gemeinsamen Tochter, Juni 2025