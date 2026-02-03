Netflix-Hit "Bridgerton" passiert ein historischer Patzer

Ein aufmerksames Detail hat Fans des Netflix-Hits Bridgerton stutzen lassen: In Staffel zwei, Folge drei, ist Edmund Bridgerton mit einem Ehering zu sehen – und das, obwohl die Geschichte im frühen 19. Jahrhundert in England spielt. Der Patzer fiel Zuschauerinnen und Zuschauern beim erneuten Streamen auf und sorgt seitdem online für Gesprächsstoff. Gedreht wurde die Szene in den prächtigen Kulissen der Serie, die sonst für ihre opulente Authentizität gelobt wird. Zu sehen ist Edmund, gespielt von Rupert Evans (48), in einem Moment, in dem der Blick plötzlich auf seine Hand fällt – und damit auf ein Detail, das historisch eigentlich nicht dort hingehört.

Denn laut dem North West Wedding Magazine trugen Männer in England üblicherweise vor dem 20. Jahrhundert keine Eheringe. Erst die Weltkriege machten den Ring an Männerhänden verbreiteter, als symbolische Verbindung während der langen Trennungen. Ob das Schmuckstück in "Bridgerton" ein Ausrutscher der Kostümabteilung war oder ob Rupert Evans einen eigenen Ring trug, ist unklar. Netflix schweigt zu dem Fauxpas bislang. Bemerkenswert ist der Patzer auch deshalb, weil die Serie mit Mode, Musik und Diversität zwar bewusst spielt, bei höfischer Etikette, Architektur und dem politischen Rahmen aber sonst viel Sorgfalt beweist.

Trotz des Patzers läuft es für das Kostümdrama prächtig. Die frisch gestartete vierte Staffel kletterte direkt in die Netflix-Charts und bestätigt den ungebrochenen Hype um die Romanzen aus der Londoner Gesellschaft. Die Fans schätzen an "Bridgerton" nicht nur die funkelnden Ballnächte, sondern auch die familiären Bande rund um Anthony, Daphne und Co., die zwischen Pflichtgefühl und Leidenschaft pendeln. Kleine Unstimmigkeiten werden da schnell zum Community-Spiel: Wer einen Patzer entdeckt, teilt ihn – und alle schauen noch genauer hin. So bleibt "Bridgerton" nicht nur Gesprächsthema für Romantik-Fans, sondern auch für Detailjäger.

Justin Tallis/AFP/Getty Images Rupert Evans bei den British Academy Film Awards 2017

Netflix Eloise Bridgerton und Penelope Featherington in Staffel 4, Folge 4

Getty Images Der Cast von "Bridgerton", 2024