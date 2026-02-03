Unfall: Katharina Eisenbluts Baby Emilia muss in Notaufnahme

Schockierende Stunden für Katharina Eisenblut (31): Die Reality-TV-Bekanntheit meldete sich am späten Abend mit zittriger Stimme in ihrer Instagram-Story und berichtete von einem Unfall mit ihrer Tochter Emilia. "Es kam zu einem Unfall mit Emilia. Wir sind auf dem Weg in die Notaufnahme. Mein Herz bricht gerade in tausend Teile", schrieb Katharina an ihre Community. Passiert ist es zu Hause, während eines kurzen Nickerchens mit dem Baby im Arm. Gemeinsam mit ihrem Partner im Auto ging es sofort in die Klinik, wo Ärzte und Pflegekräfte das kleine Mädchen untersuchten und überwachten. Für die Sängerin ein Albtraum, der ihr sichtlich den Boden unter den Füßen wegzog.

Nur wenig später teilte die junge Mutter ein Foto, das unter die Haut geht: Der winzige Fuß ihrer Tochter, die Zehen mit einem Kabel verbunden, das zarte Bein bandagiert. "Ich gebe mir gerade so unfassbar die Schuld", schrieb Katharina dazu und erklärte, was geschehen war: Emilia sei ihr beim Einschlafen aus dem Bett gerutscht. "Ihr Schreien geht mir nicht aus dem Kopf", so die TV-Bekanntheit weiter auf Instagram. Die Klinik konnten beide inzwischen wieder verlassen, wie sie ebenfalls mitteilte. Doch der Schock über den Sturz sitzt tief, die Bilder aus dem Behandlungszimmer und die Geräusche der Untersuchungsgeräte werden Katharina wohl noch länger begleiten.

Privat gibt sich Katharina sonst offen, teilt Alltagsmomente und Meilensteine, kleine Fortschritte mit dem Baby und innige Familienblicke mit ihren Followern. Gerade die Nähe zu Emilia ist ihr wichtig, viele Abende verbringt die Musikerin gemeinsam mit ihrer Tochter auf dem Sofa, oft eng aneinander gekuschelt. Aus ihren Posts spricht häufig Dankbarkeit für Unterstützung aus dem engsten Umfeld, wenn der Familienalltag mal chaotisch wird. Auch nach diesem Vorfall sucht die Influencerin Nähe zu ihrer Community, die ihr mit zahlreichen Nachrichten Beistand signalisiert und Erinnerungen an eigene Schreckmomente mit Babys teilt. Für Katharina ist diese Welle an Zuspruch derzeit ein Halt, während sie zur Ruhe kommt und sich ganz auf Emilia konzentriert.

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Dominic und Katharina Eisenblut, 2025

Instagram / katharina_eisenblut_offiziell Katharina Eisenblut, November 2025

