Will Familie überzeugen: Katie Price plant zweite Hochzeit

Katie Price (47) will nach ihrer Blitztrauung in Dubai mit Lee Andrews nachlegen – und zwar groß. Die Reality-TV-Bekanntheit plant eine zweite Hochzeit in Großbritannien, um vor Familie und Freundeskreis zu zeigen, dass es ihr ernst ist. Der Plan: ein Mega-Spektakel mit allem Drum und Dran, zeitnah nach der Rückkehr nach England. Lee beteuerte zuvor: "Wir sind offiziell verheiratet. Ich bin der glücklichste Mann der Welt", sagte er auf Instagram. Während er noch in Dubai verweilte, kehrte Katie bereits zu ihren Kindern zurück – nun soll der große Auftritt zu Hause folgen, mit Lee an ihrer Seite und einer klaren Botschaft an alle Skeptiker.

Für die Neuauflage der Trauung wünscht sich Katie Mirror zufolge ein opulentes Kleid, Brautjungfern, Blumenkinder und ein Bouquet, das kaum zu tragen ist. Besonders am Herzen liegt ihr, dass ihre älteren Kinder eine Rolle am Altar übernehmen – Tochter Princess Andre (18) als Brautjungfer, Junior Savva Andre (20) oder Harvey Price (23) als Begleiter zum Gang Richtung Trauversprechen. Damit will die fünffache Mutter Zweifel ausräumen, die nach der rasanten Liebesgeschichte aufkamen. Denn die Romanze begann online, Ringe und Matching-Tattoos gab es, bevor sich beide überhaupt persönlich trafen. Lee kündigte zwischenzeitlich seine Anreise nach England an, postete dann aber wieder aus Dubai – was die Fans irritierte. Ungeachtet dessen hält Katie an den Plänen fest und setzt darauf, dass ein "richtiges" Fest in der Heimat die Familie besänftigt.

Privat denkt die Unternehmerin bereits weiter. In ihrem Umfeld ist zu hören, dass ein Babywunsch auf der Liste steht – ein Thema, über das sie in der Vergangenheit offen gesprochen hat, auch im Rahmen ihrer Show "The Katie Price Show". Die Mutter von fünf Kindern hat nach ihren eigenen Worten nie aufgehört, an Familienzuwachs zu glauben und sucht Wege, ihren Traum zu erfüllen. In der Familie sorgt ihr Tempo in Herzensdingen immer wieder für Diskussionen, vor allem seit die Liebe zu Lee unmittelbar auf eine frische Trennung folgte. Gerade deshalb setzt die TV-Persönlichkeit nun auf Nähe, gemeinsame Auftritte und ein Fest, bei dem die Menschen wichtig sind, die ihr am nächsten stehen. So soll aus einem Überraschungs-Ja ein familiärer Neustart werden.

Instagram / wesleeandrews Katie Price und Lee Andrews

Getty Images Bei den NTA 2025: Princess Andre und Junior Andre auf dem roten Teppich in London

Instagram / katieprice Harvey und Katie Price, Dezember 2025