Trotz Trennung: Gök wohnte bei Rebecca Ries und Baby Malik

Rebecca Ries und Göktug Göker trennten sich bereits vor vielen Monaten – vor wenigen Tagen entflammte aber ein neuer öffentlicher Streit zwischen dem Ex-Paar. Rebecca prangerte den Vater ihres Kindes öffentlich an, mit anderen Frauen in Kontakt zu stehen und sogar Nacktbilder von sich auf Snapchat zu verschicken. Inzwischen meldete sich Gök zu Wort und betonte, dass er und Rebecca "zu keinem Zeitpunkt wieder in einer Beziehung" gewesen seien und lediglich "zeitweise" wegen des gemeinsamen Sohnes zusammenlebten. Diese Aussagen möchte die 31-Jährige so aber nicht stehen lassen.

"Zeitweise nennst du das? Alles klar", schießt Rebecca in ihrer Instagram-Story und fügt hinzu: "Wann bist du gegangen? Richtig, heute vor einer Woche." Auf Social Media hatte das Ex-Paar nie thematisiert, dass es scheinbar unter einem Dach gelebt hat. Während Rebecca regelmäßig Einblicke in ihr Leben mit ihrem Sohn Malik teilte, gab es keine Hinweise darauf, dass auch Gök viel Zeit bei ihnen verbringt. Auf dem Kanal des ehemaligen Temptation Island-Verführers hingegen fehlte jede Spur von Baby und Familienleben. "Wieso hast du deinen Sohn denn nie gepostet, als du noch hier gelebt hast oder als wir in Istanbul waren? Weil du immer gesagt hast, du hast keine Lust, dass die Leute Nachrichten schreiben und jetzt benutzt du ihn als Waffe gegen mich, indem du dich in die Opferrolle stellst. Das ist so traurig, einfach du tust so, als hättest du ihn seit zwei Monaten nicht gesehen. Komm mal klar", lüftet Rebecca nun das kleine Geheimnis und lässt ihrer Wut freien Lauf.

Damit ist nun auch bestätigt, dass die beiden TV-Bekanntheiten Rebeccas Geburtstag im Januar gemeinsam in Istanbul feierten. Zwar zeigte sich die einstige Bachelor-Kandidatin dort stets nur mit ihrem Sohn, aufmerksamen Fans entging aber nicht, dass Gök sich zur selben Zeit in Istanbul befand und die beiden ähnliche Orte in ihren Social-Media-Storys teilten.

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries und Göktug Göker im Januar 2025

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries im Januar 2026

Instagram / goektugoeker Rebecca Ries und Göktug Göker mit Malik am Vatertag 2025