Nicht mitten im Urwald? Hier wird das Dschungelcamp gedreht

Wo liegt das Dschungelcamp 2026 wirklich – und ist es überhaupt richtiger Dschungel? RTL bestätigt, dass auch die 19. Staffel von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus" wie gewohnt in Australien produziert wird, nahe der Gold Coast im Osten des Landes. Gedreht wird zwar nicht mitten in ungezähmter Wildnis, doch immerhin am Rand eines Urwalds auf einem Privatgrundstück, also keineswegs in einem Studio. Der Standort ist rund 120 Kilometer südlich von Brisbane, erreichbar über befestigte Straßen und dennoch umgeben von dichtem Grün.

Der Ort hat Tradition: Hier entstehen nicht nur die deutschen Folgen, sondern auch die britische und amerikanische Ausgabe des Formats. Ausgerechnet die australische Variante weicht aus und nutzt für ihre Staffel den Kruger-Nationalpark in Südafrika – dort, wo 2022 die Corona-Notstaffel der deutschen Show stattfand. Dass das Camp nur am Rand des Urwalds liegt, hat praktische Gründe: Sicherheit und Logistik. Das Gelände wird laut RTL regelmäßig nach giftigen Tieren abgesucht. Wetterextreme lassen sich jedoch nicht beeinflussen. 2012 führten Überschwemmungen beinahe zum Abbruch der sechsten Staffel, die schließlich doch wie gewohnt endete – mit Brigitte Nielsen (62) als Dschungelkönigin. 2020 zogen schwere Waldbrände über Teile des australischen Dschungels, das Camp selbst war wegen der Lage jedoch nicht in akuter Gefahr.

Für die teilnehmenden Prominenten wird der Aufenthalt im Dschungel alljährlich zur Bewährungsprobe, bei der nicht nur Mut, sondern auch Konfliktfähigkeit gefragt ist. Nach anfänglicher Harmonie ziehen die Camper im Dschungel 2026 aktuell alle Register: Die Fetzen fliegen nicht nur zwischen Samira Yavuz (32) und Eva Benetatou (33), deren Aufeinandertreffen schon vor Showbeginn für Diskussionen sorgte. Vor allem Ariel hat es inzwischen als "Meckerziege" auf nahezu alle Teamkollegen abgesehen. Neben ihrem Lieblingskontrahenten Gil Ofarim (43) legt sie sich auch mit Bauer Patrick (30), Eva oder Hardy Krüger Jr. (57) an. Selbst zwischen Mirja du Mont (50) und Eva flogen bereits die Fetzen.

RTL Eva Benetatou und Hubert Fella, Dschungelcamp 2026

RTL Dschungelcamp-Cast 2026

RTL Die Stars in der Dschungelprüfung "Genöle Höhle"