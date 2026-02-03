Ist Evas Podcast-Einladung an Gil Ofarim etwa nur Kalkül?

An Tag elf im Dschungelcamp führte Eva Benetatou (33) ein intensives Gespräch mit Gil Ofarim (43). Dabei lud sie ihn in ihren Podcast "Nothing But The Truth" ein, um "die Wahrheit" zu sagen. Der Sänger schien sich zu freuen und versprach zu kommen. Aber war die Einladung echtes Interesse oder ein bewusster Schachzug? Im Bild-"Buschfunk" analysiert Dschungel-Reporter John Puthenpurackal die Anfrage und kommt zu einem klaren Schluss: "Im Dschungelcamp ist Eva neben Ariel auf jeden Fall einer der Charaktere, die für Stimmung, aber auch immer wieder für Überraschung sorgen. Diese Aktion mit Gil, dass sie ihn in den Podcast einlädt – ich glaube, das ist auch ein wenig Kalkül."

In einem Spiel in der gestrigen Episode mussten die Camper einander Tiere zuordnen. Samira Yavuz (32) wählte für Eva die Schlange. Für John eine passende Wahl. "Sie erinnert mich immer mehr an die Schlange von Adam und Eva aus der Bibel. Die immer wieder so leicht den Männern mit ihren Augen den Kopf verdreht. Sie versucht ein bisschen, sie zu unüberlegten Aktionen herauszufordern. Das ist das Spannende am Dschungel", meint John. Jeder versuche im Camp sich möglichst gut darzustellen, was Eva auch sehr gut mache. Dass Gil am Ende tatsächlich in Evas Podcast sein werde, halte er für unwahrscheinlich: "Sie wird sich bei Gil ein wenig [die Zähne] ausbeißen, denn er weiß genau, welche Gefahren sich im Dschungel verbergen und welche Gefahren vielleicht auch Eva mit sich bringt."

Mit Gil und Eva trafen im Dschungel zwei der meistdiskutierten Personen aufeinander. Vor allem Gil ist vielen Zuschauern aufgrund seiner Vergangenheit vor Gericht ein Dorn im Auge. Eva geht es nicht viel besser. Ihre Taten werden wegen ihrer Affäre mit dem verheirateten Serkan Yavuz (32) genau beobachtet. In ihrem Vieraugengespräch sprachen die beiden zunächst aber über keines dieser Themen. Stattdessen erzählte Gil von den Hürden seines Karrierebeginns als Teenager. Er offenbarte, dass ihn der frühe Ruhm mit etwa 21 Jahren in einen Burn-out trieb und er trotz jeder Menge Geld "der einsamste Junge der ganzen Welt" gewesen sei.

RTL Eva Benetatou und Gil Ofarim im Dschungelcamp 2026

RTL Eva Benetatou, Dschungelcamp 2026

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026