Drittes Trimester: Hat Karina Wagner Angst vor der Geburt?

Karina Wagner (29) zählt die Tage: Die Reality-TV-Bekanntheit befindet sich im dritten Trimester und erwartet gemeinsam mit Ehemann Steffen Vogeno einen Jungen, der Ende Februar oder Anfang März das Licht der Welt erblicken soll. In einer Fragerunde auf Instagram hat Karina jetzt offen darüber gesprochen, wie es ihr kurz vor dem Geburtstermin geht und ob sie Angst vor dem großen Moment hat. Die werdende Mama beantwortete die Frage direkt und persönlich – und machte ihren Followern damit klar, worauf sie gerade emotional zusteuert.

In ihrer Story erklärt Karina, dass sie zu Beginn der Schwangerschaft noch mit bangen Gefühlen auf die Geburt blickte. "Am Anfang der Schwangerschaft hatte ich Angst davor und wollte mich mit dem Gedanken nicht so ganz auseinandersetzen. Mittlerweile ist es aber keine Angst mehr, sondern Vorfreude. Ich freu' mich einfach schon jetzt so sehr auf diesen Moment, wenn es losgeht und er dann bei uns ist", sagte sie auf Instagram. Der genaue Termin bleibt offen, doch das Zeitfenster steht. Das Paar rechnet mit dem kleinen Jungen in den letzten Februar- oder ersten Märztagen – der Baby-Countdown läuft also.

Abseits der tagesaktuellen Fragen rund um Wehen und Kliniktasche gibt Karina ihren Fans regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. Die Influencerin setzt dabei auf Ruhe statt Aktionismus und vertraut auf ein gut organisiertes Zuhause, das den Start zu dritt erleichtern soll. Auch privat wirkt das Duo eingespielt: Karina teilt Momente mit Steffen, spricht über kleine Routinen und darüber, wie wichtig ihr Zuversicht geworden ist. Die Community begleitet sie mit Glückwünschen und Rückfragen – und Karina antwortet weiter bereitwillig, ohne große Show, dafür mit viel Nähe.

RTL Karina Wagner beim "Make Love, Fake Love"-Finale

Instagram / valentinakarina Karina Wagner, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / valentinakarina Steffen Vogeno und Karina Wagner, September 2025

