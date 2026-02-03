Warum Stephen King nie eine "ES"-Fortsetzung schreiben wird

Stephen King (78), der Meister des Horrors, hat bereits zahlreiche Fortsetzungen zu seinen bekanntesten Werken verfasst. Doch in einem Punkt bleibt er konsequent: Es wird keine Fortsetzung zu seinem 1986 veröffentlichten Roman "ES" geben. Schon 2013 erklärte der Autor in einem "Ask Me Anything"-Interview auf Reddit den Grund dafür. "Ich glaube nicht, dass ich es ertragen könnte, mich noch einmal mit Pennywise zu beschäftigen. Zu gruselig, sogar für mich", gab der Schriftsteller damals zu. Der Roman "ES" erzählt die Geschichte von sieben Kindern, die in der fiktiven Kleinstadt Derry von einem Wesen terrorisiert werden, das sich die schlimmsten Ängste seiner Opfer zunutze macht.

Weltberühmt wurde die Figur Pennywise durch die erste TV-Verfilmung von 1990, in der Tim Curry (79) den Killerclown verkörperte. Später legte Hollywood mit zwei Kinofilmen nach: In den Verfilmungen von 2017 und 2019, "ES" und "ES Kapitel 2", schlüpfte Bill Skarsgård (35) in das Clowns-Kostüm – der erste Film avancierte laut Variety sogar zum erfolgreichsten Horrorfilm aller Zeiten. Tim verriet in seinen Memoiren "Vagabond", dass er Angst vor Clowns hatte, als er die Rolle annahm. "Nicht ganz so sehr, dass ich buchstäblich nicht in den Spiegel schauen konnte, wie oft behauptet wurde, aber ich hatte sicher keine Freude an meinem Spiegelbild", erklärte er. Trotzdem sagte er zu, weil ihn gerade dieses Unbehagen reizte: "Der Gedanke, diesen Killerclown zu verkörpern, ließ mich gleichzeitig unwohl fühlen und das Gefühl haben, dass ich mich selbst herausfordere."

Stephen King, der über 60 Romane veröffentlicht hat, darunter Klassiker wie "Shining" und "Carrie", genießt nach wie vor immense Anerkennung. Der mittlerweile 78-Jährige hat sich mit seinen Kultwerken in die Herzen seiner Leser geschrieben und ist für sein umfassendes Horrors-Universum bekannt. Dass der furchterregende Clown Pennywise weiterhin Menschen das Fürchten lehrt, liegt mittlerweile vor allem an anderen kreativen Köpfen. Mit der HBO-Serie "IT: Welcome to Derry", die als Vorgeschichte der Filme agiert, wurde die düstere Welt weiter ausgebaut. Die erste Staffel, die die Entstehungsgeschichte der Kreatur 27 Jahre vor den Ereignissen des Romans beleuchtet, endete im Dezember 2025.

Getty Images Stephen King 2024

Tim Curry als "ES" in der Version von 1990

IMAGO / Avalon.red Bill Skarsgård als Pennywise in "Es: Welcome to Derry", 2025